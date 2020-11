Eine so schöne Tanne wie die, die am Wochenende in Breitenworbis gefällt wurde, sieht man nicht alle Tage – und dann auch noch fliegend. Nur das Beste für Berlin, möchte man meinen. Man stelle sich vor, das Eichsfeld schickte einen „Rupfi“ in die Hauptstadt. Wie würde das denn aussehen? Man hat ja schließlich einen Ruf zu verlieren.

Aber mal Spaß bei Seite. Eine Frage, die sich mir bei den jüngsten Baumfällungsterminen im Eichsfeld aufdrängte, war folgende: Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer setzen den hiesigen Bäumen zu. Waldsterben ist ein großes Thema. Wie kann man da ruhigen Gewissens einen gesunden Baum fällen, „nur“ damit er ein bisschen Stimmung verbreiten kann und das auch noch als Forstanstalt? Horst Sproßmann von Thüringen-Forst stellte ich am Samstag diese Frage auch. Seine Antwort: „Es gibt in Thüringen 330 Millionen Bäume. Wir nehmen hier nur einen weg.“ Auf mein Nachhaken, dass es sich ja nicht nur um diesen einen handele, sondern in der Weihnachtszeit viele Bäume gefällt werden, die dann auf Weihnachtsmärkten landen, antwortete er, dass solche Bäume zum großen Teil im Rahmen der Waldpflege entnommen würden. Man könne sie zwar auch liegen lassen, aber sie als Weihnachtsbäume anzubieten, ergebe ein angenehmes Nebengeschäft.