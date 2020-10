Ein Bild der Demokratie

Heiligenstadt. Erinnerung an eine besondere Meile 2019 in Heiligenstadt.

Vor einigen Tagen, Ende September, hat sich zum ersten Mal der Tag gejährt, an dem viele Vereine und Institutionen des Eichsfeld-Landkreises, sowie die demokratischen Parteien und eine Schule aus Heiligenstadt, die „Meile der Demokratie“ auf der Heiligenstädter Wilhelmstraße organisiert haben. Gleichzeitig fand damals das „Familienfest“ der Alternative für Deutschland auf dem Marktplatz statt. Einige Redner waren angekündigt. Der Wahlkampf war im vollen Gange

„Auch bei der Meile der Demokratie gab es eine Bühne, auf der Vertreter und Vertreterinnen der Parteien und Direktkandidaten, die sich um ein Mandat für den Thüringer Landtag bewarben, das Wort ergriffen“, erinnert Karola Klingebiel von der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Korale. „Viele Vereine luden ein, an ihren Ständen miteinander ins Gespräch zu kommen und an Mitmachaktionen teilzunehmen.“

Mit der Meile der Demokratie, so Klingebiel, sollte ein Zeichen für eine demokratische Gesellschaft gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt werden. „Das Eichsfeld bleibt bunt“ – so die Botschaft der Veranstalter.

Nun, ein Jahr später und kurz vor dem erneuten Corona-Ausbruch haben sie und BI-Stadtrat Kevin Weiß stellvertretend für alle Initiatoren der „Meile der Demokratie“, Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) ein damals entstandenes Bild im Rathaus überreicht. Dieses soll symbolisch daran erinnern, wie wichtig es auch heute immer wieder ist, sich für Demokratie, Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt einzusetzen, zu vernetzen und Kräfte zu bündeln.

„Zusammen machen wir das Eichsfeld bunt. Das gilt auch in Zukunft“, so Karola Klingebiel. Das Bild werde mit Sicherheit einen angemessenen Platz finden, so Bürgermeister Thomas Spielmann.