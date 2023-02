Ein ganzes Wochenende lang kreativ sein im Eichsfeld

Zu einem Kunstkurs lädt die Bildungs- und Ferienstätte in Uder ein,

Uder. Die Bildungs- und Ferienstätte in Uder bietet im März einen Kunstkurs am Wochenende an. Angeleitet werden die Teilnehmer von der Künstlerin Uta Jahn aus Heiligenstadt.

Wer ein ganzes Wochenende kreativ sein möchte und außerdem seine Fähigkeiten kennenlernen will, den lädt die Bildungs- und Ferienstätte in Uder jetzt zu einem Kurs ein. Gemalt werden bei diesem Acrylbilder auf Leinwand oder es wird mit Pastellkreide gezeichnet. Angeleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Künstlerin Uta Jahn aus Heiligenstadt. Gern können eigenes Material wie Pinsel oder Zeichenutensilien mitgebracht werden. Leinwände und Pastellpapier kann man derweil auch im Kurs käuflich erwerben.

Der Kurs beginnt am Freitag, 3. März, 17 Uhr, und endet am Sonntag, 5. März, 13 Uhr. Anmeldung: Tel.: 036083 / 42311, E-Mails an info@bfs-eichsfeld.de.