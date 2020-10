Ein gehäkeltes Bilderbuch und Eierwärmer, die auf Piccoloflaschen landen

Mit so mancher netten Arbeit kann man sich die Zeit vertreiben. Eine, die dabei über die Jahre nie aus der Mode gekommen ist, ist die Handarbeit. Ob gemütlich im heimischen Wohnzimmer oder in der Gruppe in einer Begegnungsstätte – Häkeln und Stricken ist zeitlos schön. Das finden auch die knapp 15 Frauen, die sich seit 2017 auf Initiative des Dingelstädter Seniorenbeirates und des Familienzentrums Kerbscher Berg alle zwei Wochen treffen, um gemeinsam ihrer großen Leidenschaft zu frönen. Und so gern die Damen – ein Herr hat sich bislang der illusteren Runde noch nicht angeschlossen – zu Wolle, Häkelgarn und Nadeln greifen, die aktuelle Coronalage verhindert derzeit die Treffen. Doch dass es wieder bessere Zeiten geben wird, daran haben die Frauen, die aus Dingelstädt, Wachstedt, Kallmerode und Leinefelde kommen, keinen Zweifel.

Ein gemütliches Plätzchen, Kaffee und Zimtröllchen mit Sahne

Bislang haben sie sich in der Heimatstube getroffen, an einem Platz, der heimeliger nicht sein kann. Die Damen sitzen mitten zwischen dem großen Bett, auf dem die pluderige Nachtwäsche liegt, dem alten Ofen und schnörkeligen Sofa sowie allerlei Küchengeschirr. Neu ist nur eine Tasse auf dem Tisch, auf der steht: „Lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt stricken“. Eine solche sollen alle Teilnehmerinnen der Runde bekommen, sagt Monika Dölle mit einem Augenzwinkern. Sie ist nicht nur stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates, sondern auch Schneidermeisterin und leidenschaftliche Handarbeiterin. Einen schöneren Ort für die Nachmittage kann sie sich nicht vorstellen.

Ein Bilderbuch für Kleinkinder hat Lioba Richwien, ehemalige Kindergärtnerin, gehäkelt. Auch Fisch und Haus bestehen aus Maschen. Es soll ein Unikat bleiben. Foto: Eckhard Jüngel

Während die Dingelstädterin erzählt, klappern die Nadeln. Nebenbei wird ein Schluck Kaffee getrunken, den Jutta Drechsel in der Bibliothek gekocht hat. Natürlich fehlt auch leckerer selbst gebackener Kuchen nicht, und diesmal gibt es als I-Tüpfelchen noch Zimtröllchen mit Sahne.

Doch was ist an Handarbeit so faszinierend? „Man tut etwas Sinnvolles, und am Ende hat man ein Produkt“, sagt Monika Dölle, die über die Frage nicht lange nachdenken muss. Viele kleine Kunstwerke sind schon entstanden. Lioba Richwien hat gerade ein wolliges Bilderbuch gehäkelt und dieses mit bunten, quietschenden Fischen, Autos, Entchen und einem Elefanten verziert. Die 65-Jährige hat viele Jahre als Kindergärtnerin gearbeitet und weiß, was die Kleinen lieben. Trotzdem sind und bleiben ihre Arbeiten immer ein Unikat. Ob Einhorn, Hexchen oder Robbe – beim Häkeln sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Inge Hahn aus Wachstedt ist derweil die Strumpfstrickerin. Ihre Socken, Mützen und Schals sind ebenfalls der Renner – bei Jung wie Alt. Über 300 Paar hat die 81-Jährige schon gezaubert, an Nachfragen mangelt es nicht.

108 Karos und weit über 200 Stunden Arbeit investiert

Monika Dölle hat ihrerseits gerade für ihre Enkelin eine Decke gestrickt, zwei Meter mal 1,80 mit 108 Karos, auch Granny genannt. Über 200 Arbeitsstunden stecken in dem Meisterwerk. Rosa hat nun eine bleibende Erinnerung an die Oma. Und für die wiederum ist die Arbeit mehr, als nur ein schönes Muster entstehen zu lassen. „Man kommt runter, hat immer ein passendes Geschenk, und es tut der Seele gut.“

Mit dabei ist auch Anneliese Blacha. Sie liebt Malen, Schreiben und gehäkelte Hausschuhe. Aus Resten hat sie schon über 100 Paar angefertigt, zur Freude von Familie und Freunden. Sie kam diesmal nicht allein, sondern hatte die Stricklinge, Amigurumis genannt, Schnick und Schnack im Gepäck. Die Püppchen der Wahl-Dingelstädterin, die sich im Eichsfeld auch als Autorin einen Namen gemacht hat, haben wahren Unterhaltungswert, denn mit ihnen lässt sich gut die eine oder andere Geschichte erzählen, auch aus ihrem Buch Eichsfelder Spinnstubengeschichten“. Schließlich sollen der Spaß und die Unterhaltung bei den Zusammenkünften nicht zu kurz kommen. „Wir reden hier über alles, über den Alltag aber auch über Politik und Corona. Und wir teilen unsere Sorgen und Nöte“, sagt Monika Dölle. Da wundert es nicht, dass während des Lockdowns, als alle Einrichtungen geschlossen waren, die Frauen die regelmäßigen Treffen sehr vermissten.

Damen, die immer das passende Geschenk parat haben

In der Zeit häkelte Martina Vogt nicht nur an einer imposanten Schildkröte, sie fertigte auch Corona-Püppchen, mit Maske natürlich. Die verschenkte die 61-Jährige, die sich seit zwölf Jahren der Handarbeit verschrieben hat, unter anderem an Krankenschwestern – als Dankeschön für die geleistete Arbeit. Auch sie hat immer neue Ideen, manches ergibt sich im Gespräch. Petra Pfob aus Leinefelde macht die Handarbeit auch jede Menge Spaß. Stricken und Häkeln hat sie hier erst gelernt. Und ihre Filzhausschuhe sind mittlerweile ein Geheimtipp.

Die sympathischen Damen sind wirklich allesamt kreativ, was in der Runde noch beflügelt wird. Staunen und zugreifen können Bewunderer der Arbeiten, wenn die Gruppe zum Basar einlädt. Den veranstalten sie im Bürgerhaus, meist dann, wenn Christine Bose und Klaus Nitschke einen musikalisch-literarischen Abend geben. Doch auch eine kleine Ausstellung, die eben mal schnell aufgebaut wurde, verrät, was Handarbeit alles sein kann. Da sticht auch gleich etwas Stacheliges ins Auge. Ein Mitbringsel zu einem Kaffeekränzchen: ein kleiner grüner Kaktus im Blumentopf. Der ist noch einmal pflegeleichter als das Original, braucht er doch gar kein Wasser, weil er gehäkelt ist. Daneben liegen niedliche blaue Rucksäckchen, die sich bestens zum Verpacken eines Geldgeschenkes eignen. Fingerpuppen als Löwe mit weißer Bommel dürften hingegen jedes Kinderherz höher schlagen lassen. Hübsch sind auch die gehäkelte Sommertasche mit Reißverschluss, der Erdbeerputzschwamm, das Säckchen mit der gut duftenden Gewürzseife und die kleinen rot-weißen Engelchen. „Und sehen Sie da die gefilzten Eierwärmer? Die Zipfelmützen lassen sich auch gut auf die Piccolofläschen stülpen“, sagt Monika Dölle und lacht.