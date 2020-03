Ein Kilo Cannabis in Gehöft gefunden

Wegen eines umfangreichen Marihuana-Fundes (ein Kilogramm) im Eichsfeld ist dessen Besitzer am Freitag zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Zudem muss der Mann 1000 Euro an die Eichsfelder Werkstätten zahlen.

Der 36-Jährige gab vor dem Amtsgericht Mühlhausen zu, in einem Gehöft ohne Erlaubnis Cannabis angebaut zu haben. Die Drogen habe er für seine Allergien benötigt. Die Polizei fand 13 Plastiktüten mit abgeernteten Hanfpflanzen. Deren Wirkstoffgehalt war laut Urteil fünfmal höher als für eine Strafverfolgung notwendig. Der Angeklagte wurde schon früher wegen Drogendelikten verurteilt.

Er habe Schmerzen und seit Juli vergangenen Jahres ein Attest von einem Arzt. Dieses Attest habe er auch damals bekommen. Dass er aber da keine Erlaubnis für Drogen hatte, gab der Koch zu. Zudem seien 800 Gramm des Fundes wertlose Pflanzenteile gewesen, eigentlich Abfall. Er selbst habe einen Jahresbedarf von 700 Gramm. Seine Vorstrafen und die Menge der Anfang 2018 gefundenen Drogen gehen zu seinen Lasten, hatte bereits der Staatsanwalt im Plädoyer formuliert. Er beantragte ein Jahr und sechs Monate Haft, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollten.

Der Angeklagte bezeichnet sich als „Oberdepp“. Er lebt in Göttingen, nicht mehr im Eichsfeld. Das Schöffengericht blieb geringfügig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Angesichts der Umstände und der beschlagnahmten Utensilien hätte auch ein Verfahren wegen unerlaubten Handeltreibens eingeleitet werden können, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Verteidiger sah einen minderschweren Fall und forderte sieben Monate Haft auf Bewährung. Die Auflage darf der Verurteilte in 20 Raten zahlen. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.