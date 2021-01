Ein Kreistag unter besonderen Umständen

Wenn die Kreistagssitzung am Mittwoch eines war, dann war sie denkwürdig. Freiwillige Corona-Schnelltests am Eingang, FFP2-Maskenpflicht und umgestellte Tische, damit das Lüftungssystem optimaler wirkt. Bereits um 14 Uhr waren die ersten Abgeordneten und Verwaltungsmitarbeiter da, um sich testen zu lassen. Im Vorfeld hatte Landrat Werner Henning (CDU) die Modalitäten mit den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt: Wie im Präsenzunterricht zwei Blöcke von je 20 Minuten, dazwischen eine Viertelstunde Lüftungspause, die Sitzung so kurz wie nur möglich.

Ganz klappte das nicht. Der erste Block dauerte 25 Minuten, der zweite 35. Seit zwei Monaten waren den Abgeordneten die Themen bekannt, es ging vor allem darum, den Haushalt und das Abfallwirtschaftskonzept auf den Weg zu bringen. Henning erwartete eine zügige Abstimmung. Die Tagesordnung umfasste 16 Punkte. Doch gleich zu Beginn stellte Michael Hoffmeier (Grüne) den Antrag zur Geschäftsordnung, die Sitzung abzubrechen und das 3. Mal zu vertagen. Er wäre davon ausgegangen, dass es nur um den Haushalt gehe, aber nicht die volle Tagesordnung. Ein demokratischer Diskurs sei hier kaum möglich. Er sehe auch keine Notwendigkeit, diese Beschlüsse an diesem Tag zu fassen. Das wurde aber mehrheitlich abgelehnt.

Zum Haushalt 2021 hatte die AfD fünf Anträge eingebracht, die Henning verlas, kommentierte und zur Abstimmung stellte. Zunächst wollte die AfD den Haushalt aus formellen Gründen ablehnen lassen, da ihrer Meinung nach Pflichtanlagen und damit einhergehend eine gesonderte Darstellung als Anlage fehlten. All dies liege vor und sei im Etat eingebunden, erklärte Henning, sowohl die Beteiligungsberichte als auch die Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit. Zweitens wollte die AfD, dass zu jedem Produktsachkonto Erläuterungen ausgebracht und die freiwilligen Leistungen besonders gekennzeichnet werden. „Es gibt gar keine Produktsachkonten“, sagte Henning, „nur Produkte.“ Die seien beschrieben und mit entsprechendem Vermerk versehen. „Der Antrag ist gegenstandslos.“

Als drittes wollte die AfD von den derzeit 97,5055 unbesetzten Planstellen 70 bis zur Vorlage eines Personalentwicklungskonzeptes streichen und die „eingesparten finanziellen Mittel“ zur Erstellung eines solchen und zur Senkung der Kreisumlage verwenden. „Die Ausweisung der Planstellen erfolgt unabhängig von der tatsächlichen Besetzung“, konterte Henning. Eine tatsächliche Nichtbesetzung könne sich jederzeit ändern. Und weil da, wo nichts ist, auch nichts bezahlt werden kann, könne es auch keine finanzielle Einsparung geben. Henning wies auf das Schärfste zurück, dass der Landkreis seine Kommunen „abkassiere“, wie es wortwörtlich im AfD-Antrag hieß. „Wir haben mit 35,7 Prozent die geringste Kreisumlage in ganz Thüringen“, so Henning, was eine überraschte Reaktion auf der AfD-Bank hervorrief.

Im vierten Antrag ging es darum, Asylbewerbern kein Geld auszuzahlen, sondern ein lokales Gutscheinsystem einzurichten. „Die Verwaltung hat sich bewusst nach jahrelanger Erfahrung für die Geldauszahlung entschieden“, so Henning. Zumal das auf Heller und Pfennig vom Land zurückerstattet werde. Und fünftens wollte die AfD eine tägliche detaillierte öffentliche Bekanntmachung hinsichtlich der Corona-Lage. Sie verlangte eine Aufschlüsselung nach Kommunen, Pflegeheimen, Anzahl der Tests innerhalb eines Tages, die Anzahl der Verstorbenen, die vorher geimpft wurden, das Durchschnittsalter und die Anzahl der an Covid-19 gestorbenen Personen. Dafür solle die Pressestelle finanziell aufgestockt werden. „Das ist keine Zuständigkeit des Kreistages und fällt unter die Infektionsschutzverordnung“, so Hennig. Außerdem sei die Öffentlichkeitsarbeit im Etat so ausgestattet, dass eine Aufstockung nicht erforderlich sei. Alle fünf Anträge wurden mehrheitlich abgeschmettert.

Thadäus König (CDU) fasste sich äußerst knapp in seiner Haushaltswürdigung. Es sei ein stabiler Plan ohne neue Kredite und sogar mit Schuldentilgung, seine Fraktion werde zustimmen. Die Freien Wähler verzichteten. Hoffmeier kündigte an, dass die Fraktion Linke/Grüne/SPD nicht zustimmen werde. Die Zahlen seien zwar gut, aber sie müssten mit Leben erfüllt werden. Er hob zu einer Grundsatzrede an, doch Henning fuhr ihm angesichts der fortgeschrittenen Zeit in die Parade. „Das ist doch kein demokratischer Diskurs, hier so durchzuhetzen“, empörte sich Hoffmeier. Der Haushalt ging mit sieben Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen mehrheitlich durch.

Die AfD kündigte an, gegen diesen Haushalt beim Verwaltungsgericht Klage zu erheben. Sie bezweifelte sogar die Rechtskräftigkeit der Sitzung und der in ihr gefassten Beschlüsse. Das hatte sie bereits vor der Sitzung schriftlich formuliert. „Dann sollen sie es doch tun“, meinte Landrat Henning.