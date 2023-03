Ein Nachmittag für Kreative in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Eichsfelder können bei der Heiligenstädter „ko-ra-le“ ihrer Gestaltung und Kreativität freien Lauf lassen. Den Kurs begleitet eine Kunsttherapeutin.

Gemeinsam malen und gestalten, heißt es am kommenden Samstag, 25. März, in der Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“. An diesem Nachmittag sind Interessierte in der Zeit von 14 bis 18 Uhr eingeladen, nach Herzenslust zu malen und zu gestalten.

Mit verschiedenen Farben und Stiften sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, heißt es. Die Freude am Gestalten kann dann so richtig ausgelebt, der Kopf ausgeschaltet werden, und vielleicht kann man auch den einen oder anderen netten Kontakt knüpfen. Die Veranstaltung wird von der Kunsttherapeutin Petra Stief begleitet.

Anmeldungen unter:anmeldung@ko-ra-le.com