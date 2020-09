Ein rundum gesunder Ortskörper in Thalwenden

Als „Würstchenbude im Wiesental“ bezeichnete Thalwendens Bürgermeister Rainer Wehr (FWG) die nagelneue Kläranlage des Ortes, nahm damit Bezug auf eine Äußerung eines Bürgers und erntete viel Gelächter dafür. Natürlich sei das nur als Spaß gemeint und man sei sehr froh, die Infrastruktur im Ort auf den neusten Stand gebracht zu haben. Bei der feierlichen Inbetriebnahme der neuen Anlage war es an ihm, an Ottmar Föllmer, Vorsitzender des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ), Ulrich Gabel, Geschäftsführer der Eichsfeldwerke sowie an dem Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, Olaf Möller, das blaue Band zu zerschneiden.