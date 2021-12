Einbrecher in Breitenbach kommen über die Terrasse ins Haus

Breitenbach. Diebe haben es auf Schmuck und Bargeld abgesehen und scheitern an Tresor.

Die Polizei berichtet über einen Einbruch am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Breitenworbis in der Straße An der Kuhle. Nach Stand der Ermittlungen drangen die noch unbekannten Täter zwischen 17 Uhr und 22.45 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür ein.

Nach Angaben der Polizei haben die Einbrecher offensichtlich gezielt nach Bargeld und Schmuck gesucht. An einem Tresor scheiterten sie. Das Beutegut wird mit einem Wert von etwa 3000 Euro beziffert.