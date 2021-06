Einbruch in Heiligenstädter Kfz-Werkstatt

Heiligenstadt. Betreiber der Werkstatt bekommt Einbruchsmeldung auf seinem Handy.

Auf bislang noch unbekannte Art und Weise gelangte ein Unbekannter in der Nacht zu Montag in die Räume einer Autowerkstatt in der Dingelstädter Straße ein, meldet die Polizei. Dort löste er um 2.41 Uhr den Alarm aus, wodurch der Betreiber mittels Handy informiert wurde. Obwohl die Polizei schnell am Tatort war, konnte er entkommen. Der Täter brach eine Kasse auf und entnahm aus einer unverschlossenen Handkasse Bargeld. Zu dem genauen Beutegut sind noch keine Angaben möglich. Der Schaden wird aber auf etwa 2500 Euro geschätzt.