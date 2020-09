Eine 15-Jährige aus Holungen zeigt Kampfgeist

Am Wochenende in Uder hat Pia Redemann mit ihrem Crinch II gezeigt, was sie kann.

Pia Redemann hat ihren Crinch II am Zügel und lässt den Blick über den Turnierplatz in Uder schweifen. Es ist ein anstrengendes Wochenende für die 15-Jährige, die Mitglied der Thüringer Mannschaft beim Bundesvierkampf ist. Der findet am ersten Oktoberwochenende in Appelhülsen bei Münster statt. Doch jetzt steht erst einmal das Turnier mit Reit- und Springprüfungen an. Seit über fünf Jahren ist die Holungerin Mitglied im Reit- und Fahrverein St. Martin Heiligenstadt/Uder. Der Samstag ist für die Eichsfelderin gut gelaufen, sie hat die Dressur gewonnen.