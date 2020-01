Eine Drohne als Lebensretter: Jägerschaft Worbis startet Pilotprojekt

Der Wind pfeift gehörig über die große wellige Wiese zwischen Worbis und Kirchohmfeld. Rosemarie Bötticher, die Vorsitzende der Jägerschaft Worbis, und weitere Jäger hören Jörg Fuchs genau zu. Er ist aus dem Main-Kinzig-Kreis ins Eichsfeld gereist, um die Jäger für den Drohnen-Pilotenschein auszubilden. Das orangefarbene, selbst mit der Wärmebildkamera keine zwei Kilo schwere Fluggerät ruht auf einer Plane. Anne Marie Born trifft ein, auch sie ist neugierig. Sie kommt von der Regionalen Arbeitsgemeinschaft, die Projekte im Eichsfeld betreut, die über das Leader-Programm gefördert werden.

Die Drohne gehört zu diesen Projekten. „Es ist neu im Eichsfeld. Und auch für die Leaderförderung ist es neu“, sagt Anne Marie Born. 5781,80 Euro hat das Gerät gekostet, 65 Prozent, also 3758,17 Euro, kommen aus dem Fördertopf.

Rehkitze liegen in den Wiesen und drücken sich bei Gefahr auf den Boden. Sie haben keinen Fluchtinstinkt. Mit der Drohne samt Wärmebildkamera können sie aufgespürt werden. Foto: Matthias Balk / dpa

Die Jägerschaft Worbis hatte sich mit dieser Idee um Fördermittel beworben, weil ihnen eine Sache sehr am Herzen liegt. Es geht um die Rehkitzrettung. „Im Frühjahr legen die Ricken ihre Kitze in Wiesen im hohen Gras ab“, erklärt Rosi Bötticher. Genau das sei das Problem. Mit Menschen oder Hunden die Wiesen vor der Heumahd abzusuchen, bringe oft nicht viel. „Man sieht sie einfach nicht. Und da sie keinen Eigengeruch haben, spüren auch Hunde sie nicht auf.“ Die Kitze haben keinen Fluchtinstinkt. „Sie drücken sich auf den Boden, komme was da wolle. Und wenn es ein Mähdrescher ist“, erklärt Rosi Bötticher. Die Jäger nicken. Selbst Wildscheuchen hätten bislang keine zufriedenstellenden Ergebnisse gezeigt. Wildscheuchen ließen sich zwar recht einfach bauen – ein Stock, daran eine knisternde Papiertüte oder Flatterband –, doch das reicht nicht. „Wenn am nächsten Tag die Mahd aus irgendwelchen Gründen doch nicht stattfinden kann, dann kommen die Tiere zurück und lassen sich auch von den Scheuchen nicht mehr schrecken.“

Einsatzmöglichkeiten breit gefächert

Jetzt soll die Drohne helfen. Ausgerüstet mit der Wärmebildkamera soll sie zukünftig die Wiesen vor einer geplanten Mahd überfliegen und nach Tieren suchen. „Das geht auch nur mit der Wärmebildkamera“, meint auch Jörg Fuchs, der Ausbilder. „Aber das sogar ziemlich gut.“ Alle Tiere werde man nie finden, aber so gut wie. Wenn die Positionen der Tiere – Kitze, Hasen, Füchse, kleine Nager oder Vögel – ausgemacht sind, könne man sie gezielt aus den Wiesen scheuchen. Aber auch das berge noch Gefahren. „Das müssen Leute tun, die geschult sind“, erklärt Rosi Bötticher. „Rehkitze zum Beispiel dürfen keinen Menschengeruch an sich tragen, dann nehmen die Mütter sie nämlich nicht mehr an.“ Jäger seien dafür ausgebildet, verfügen über das Fachwissen.

Jörg Fuchs hat Mitglieder der Jägerschaft jetzt ein Wochenende lang geschult. Einen Tag geht es um die Theorie, dann um die Praxis, mit der Drohne umzugehen, sie zu starten, gezielt zu steuern und wieder heil zu landen. 30 Minuten kann sie bei guten Witterungsbedingungen in der Luft bleiben und kommt allein wieder zurück, wenn der Akku zur Neige geht. Sie übermittelt die Positionen, kann mehrere Hektar je nach ihrer Programmierung gezielt wie in einer kleinen „Rasterfahndung“ absuchen. Die Jäger trainieren fleißig.

Die Jägerschaft Worbis hat sich ein Wochenende lang ausbilden lassen und trainiert mit dem Steuergerät der Drohne umzugehen. Foto: Silvana Tismer

„Das hier ist aktiver Umweltschutz“, sagt Anne Marie Born. „Und Artenschutz.“ Genau darum seien die Fördermittel bewilligt worden. Jäger und Landwirte arbeiten Hand in Hand. Das ist der Wunsch. Denn auch die Landwirte haben eine ganze Menge Vorteile von der Absuche der Wiesen. „Es geht nicht nur um Kitze, sondern auch um Bodenbrüter“, sagt Rosi Bötticher. „Wenn die Tiere liegen oder auf den Gelegen sitzen bleiben, werden sie mit ziemlicher Sicherheit vom Mähwerk erfasst und getötet.“ Aber die Kadaver werden in das Futter, in die Silage, eingeschlossen. „Dadurch entstehen Botulismus-Bakterien, die das Futter für das Nutzvieh verderben, ja sogar zum Tode führen können.“ Ein Jäger nickt. Er hat gerade erst von einem Fall gehört, wo 60 Kühe an solch kontaminiertem Futter starben. „Nicht zuletzt stehen wir noch vor dem Problem der Afrikanischen Schweinepest“, lässt Rosi Bötticher einen weiteren Aspekt nicht außer Acht. „Sie rückt näher.“ Mit der Drohne können infizierte Wildschweine gezielt gesucht werden, genau wie Schwarzwild, Rehe, Hasen oder Füchse, die nach einem Unfall verletzt flüchten. „Sie können wir vielleicht schneller von ihren Schmerzen erlösen.“ Ja, selbst bei Personensuchen könne man helfen.

Wichtig aber ist, kommt Rosi Bötticher auf das Haupteinsatzgebiet zurück, dass die Landwirte sich an die Jäger wenden. „Eigenmächtig betreten dürfen wir die Flächen nicht“, sagt sie klipp und klar. Ingolf Lerch, der Vorsitzende des Eichsfelder Bauernverbandes, ist von der Idee sehr angetan. „Ich werde den Landwirten raten, von dem Angebot reichlich Gebrauch zu machen. Es ist eine gute Sache.“