Eine Stimme für den Naturschutz im Eichsfeld

Bienen begeistern Stella Montag aus Ershausen, schon so lange sie denken kann. Die 16-Jährige findet vor allem ihr soziales Zusammenleben, ihre perfekte Arbeitsteilung und jahrhundertelange Anpassungsfähigkeit an die sich ständig ändernde Umwelt bemerkenswert. In Vorbereitung auf den Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ hatte sie vor drei Jahren mit der Arbeit an ihrem Projekt „Respekt Insekt – Biene, Honig und vieles mehr“ begonnen. Nun ist sie eines der Gesichter des Projektes „Kinderstimmen Thüringen“, das vielfältig gesellschaftlich engagierte Kinder aus Thüringen zu Wort kommen lassen will.

Das Projekt wird unterstützt von der Filmförderung des Freistaates und der Thüringer Ehrenamtsstiftung. In dem rund 15-minütigen Video von Stella Montag geht es natürlich um Bienen. Zusammen mit ihrem Großvater sieht man sie im Bienenhaus im Garten. Er war es auch, der die Begeisterung für die Tiere in ihr geweckt hatte. Wie wichtig die Bienen oder generell Insekten für die Umwelt sind, dass es ohne sie kaum Früchte oder Gemüse gebe, erklärt Stella Montag ruhig und sympathisch zwischen den einzelnen Sequenzen des Films. Später sieht man sie in der Natur rund um Ershausen den Wald erkunden, im Garten spazieren, beim malen, Schreiben und dann wieder im Bienenhaus. Der Film ist in zwei Teile geteilt: Herbst und Frühling. Wie es überhaupt dazu kam, dass Stella ihr Anliegen auf diese Weise darstellen kann, erklärt Mutter Elisabeth Montag: „Normalerweise hätte man sich dafür bewerben müssen. Bei uns war es aber so, dass der Kontakt über den Nationalpark Hainich aufgenommen wurde.“ Dorthin hatte Stella Montag ihre Bienen-Informationssäule ausgeliehen. Sie war das Ergebnis aus „Jugend forscht“ 2018, bei dem sie sowohl beim Regional- als auch beim Landeswettbewerb jeweils den ersten Preis im Fachgebiet Biologie geholt hatte. So kamen Anne Meißner, die sich um Regie, Schnitt und Komposition kümmerte und Cristian Faur, der für Kamera, Bildgestaltung und Ton zuständig war und filmten drei Tage lang in Ershausen. „Es hat komplett durchgeregnet“, erinnert sich Elisabeth Montag. Also musste im Frühjahr noch ein weiterer Drehtag in den Terminkalender aller Beteiligten gequetscht werden. Mit dem Ergebnis sind Stella und Elisabeth Montag sehr zufrieden. Und auch damit, dass im Rahmen der Arbeit mit Anne Meißner und Cristian Faur eine Internetseite entstanden ist, die Stella Montags Engagement für den Naturschutz angemessen repräsentiert. Gefördert wurde diese von der Kreissparkasse Eichsfeld und der Stiftung Bildung für Thüringen. Auf dieser Seite ist viel Platz für all das, was die 16-Jährige in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt hat. So auch für die Ergebnisse ihres neuesten Projekts „Honig und seine antibakterielle Wirkung“, mit dem sie beim diesjährigen „Jugend forscht“-Wettbewerb den zweiten Platz im Regionalwettbewerb Mittelthüringen holte. Ebenfalls gibt es dort beispielsweise Arbeitsmaterialien für den Schulunterricht zum Runterladen, die im Rahmen der „Respekt Insekt”-Forschungsarbeit entstanden sind. Alle Grafiken auf der Seite hat Stella Montag selbst gezeichnet. „Es ist mir wichtig, meine Liebe und Verbundenheit zur Natur mit anderen zu teilen und dazu zu bewegen, selbst auch etwas zum Erhalt dieser wunderbaren Welt beizutragen. Es ist nicht egal, was mit der Erde passiert oder wie man damit umgeht“, sagt Stella Montag. „Jeder kann etwas tun und oft sind es kleine Entscheidungen, die jeder jeden Tag treffen kann, die helfen.“ Das Video können Interessierte auf www.kinderstimmen-thueringen.de ansehen und weitere Informationen gibt es auf www.stellamontag.de.