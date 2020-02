Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Energieberatung in Heiligenstadt und Leinefelde

Die Bürger des Eichsfeldes haben auch im Monat März die Gelegenheit, sich in Leinefelde und in Heiligenstadt bei der Verbraucherzentrale Thüringen zum Thema Energie beraten zu lassen. Die Beratungstermine finden in Heiligenstadt jeden zweiten Dienstag in der Göttinger Straße 5 statt, in Leinefelde jeden Mittwoch in der Jahnstraße 12-16.

In Heiligenstadt stehen die Türen somit am 10. und 24. März jeweils von 15 bis 18 Uhr offen, in Leinefelde am 4., 11., 18. und 25. März, ebenso von 15 bis 18 Uhr. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist aber unbedingt erforderlich und kann unter den Telefonnummern 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) oder 0361 –555140 vorgenommen werden. Beraten wird zu den Themen Heiztechnik, Erneuerbare Energien (Solarthermie, Photovoltaik, Biomasse), Wärmedämmung, Schimmel, Stromsparen im Haushalt sowie zum Wechsel des Strom- oder Gasanbieters.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) sind die Beratungen in Thüringen kostenfrei.

Mehr Informationen im Internet unter der Adresse: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de