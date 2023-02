Energiespartipps für Eichsfelder Verbraucher

Leinefelde. Experte gibt kostenlose Ratschläge in Leinefelde. Anmeldung ab sofort möglich.

In Zeiten steigender Energiepreise möchten viele Verbraucher den Strom- und Heizenergieverbrauch in ihrem Haushalt senken. Wie das bereits mit einfachen Maßnahmen geht, zeigt Energieberater Walter Preis am Montag, 27. Februar, um 15 Uhr in Leinefelde-Worbis.

Der Vortrag findet im Frauenzentrum Leinefelde in der Jahnstraße 12 statt. Die Veranstaltung ist ein Nachholtermin für die im Januar ausgefallene Präsentation zum Thema. In seinem Vortrag nehme Preis die Unterhaltungselektronik, die Warmwasserbereitung und die Beleuchtung ebenso unter die Lupe wie Großgeräte zum Kühlen, Gefrieren, Waschen und Trocknen, teilt Markus Friedrich vom Stadtteilbüro mit.

„Außerdem erklärt der Energieberater, wie man die Effizienz der eigenen Heizung steigern und mögliche Wärmeverluste reduzieren kann. In der Veranstaltung wird über verschiedene Einsparmöglichkeiten informiert, zudem werden Fragen rund um das Thema beantwortet.“

Der Vortrag, in Kooperation mit dem Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt und dem Frauenzentrum Leinefelde richtet sich an Mieter sowie an private Haus- und Wohnungseigentümer. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine telefonische (03605/518788) oder persönliche Anmeldung im Frauenzentrum gebeten.