Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch am 23. September 2011 in Etzelsbach.

Erinnerung an einen unvergessenen Tag in Etzelsbach

„Unvergesslich und ein Ereignis für die Geschichtsbücher ist der Besuch des inzwischen emeritierten Papstes Benedikt XVI. am 23. September 2011 im Eichsfeld. Er hat mit einer großen Schar von Gläubigen eine Marienvesper in Etzelsbach gefeiert und nannte diese den schönsten Gottesdienst bei seinem Deutschlandbesuch“, sagt Monsignore Klaus Röhrig mit Blick auf den morgigen Mittwoch, an dem sich der Tag jährt. Und er erinnert daran, dass sich der Heilige Vater vor neun Jahren eine große spirituelle Nachhaltigkeit gewünscht hat. Dieser Wunsch hat sich erfüllt, denn seit Jahren gibt es Festgottesdienste an der Wallfahrtskapelle, die zur gleichen Zeit, nämlich am 23. September um 17 Uhr gefeiert werden.