Ershäuser Freibad öffnet am Samstag

Ershausen. Benno Gremmer freut sich auf die ersten Badegäste. Gesundheitsamt erteilt Freigabe.

Als einer der ersten Orte im Kreis startet Ershausen Samstag, 14. Mai, 11 Uhr, in die Freibadsaison. Am Freitag habe das Gesundheitsamt alles überprüft und die Freigabe erteilt, freut sich Schwimmmeister Benno Gremmer. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, das Becken ist gefüllt. Das Bad geht mit der Sommersaison 2022 in sein 51. Jahr. Genutzt werden können Liegewiese, Beachvolleyballplatz und der neue Padel-Tennis-Platz.