Erster Todesfall im Eichsfeld in Zusammenhang mit dem Coronavirus

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis Eichsfeld 4 weitere bestätigte Fälle. Ein Patient ist verstorben. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Coronavirus-Liveblog

„Bedauerlicher Weise ist im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung ein 88-jähriger Mann verstorben“, teilt das Landratsamt in Heiligenstadt am Samstagvormittag mit.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Eichsfeld steigt auf 45 Personen an. Derzeit sind zwei Orte im Landkreis Eichsfeld mit mehr als 5 infizierten Personen betroffen. In Dingelstädt sind es 12, in Heiligenstadt 9 Fälle. Alle anderen erkrankten Personen verteilen sich über den gesamten Landkreis und liegen zumeist mit ein bis zwei Infizierten unter dem genannten Schwellenwert 5, den der Verwaltungsstab aus datenschutzrechtlichen Gründen und zum Schutz der betroffenen Personen festgelegt hat. Erst wenn dieser Schwellenwert überschritten sei, teilt der Stab mit, welche Orte betroffen sind.

Die Amtsblätter mit Bekanntmachungen der Allgemeinverfügungen sowie aktuelle Informationen zum Coronavirus auf der Homepage des Landkreises Eichsfeld werden weiterhin ständig aktualisiert: Abzurufen sind sie unter der Adresse https://www.kreis-eic.de/informationen-zum-coronavirus.html.

Die Hotline des Gesundheitsamtes, Telefon 03606/650-5555, ist von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 15 Uhr erreichbar.