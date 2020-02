„Es war die richtige Entscheidung“

Eichsfeld. Das Knattern der Stadtfahnen gegenüber der Heiligenstädter Stadthalle klang Sonntagnachmittag teils wie Donner. Bunte Gestalten stemmten sich regelrecht gegen die Windböen von Sturmtief Yulia und den so fast waagerechten Regen. Wie eisige Nadelstiche brannten die Tropfen im Gesicht. Genau zu dieser Zeit hätte der größte Karnevalsumzug der Region durch die Heiligenstädter Innenstadt ziehen sollen – mit tausenden Besuchern. Aber der wurde am Samstagabend nach langer Beratung und einem knappen Abstimmungsergebnis im Vorstand des Heiligenstädter Carnevalsvereins (HCV) abgesagt.

„Das erste Mal in seiner Geschichte“, sagt HCV-Präsident Volker Lamprecht. Seit 1997 gibt es diesen Umzug. Begonnen hat er damals mit drei Wagen und 50 bis 60 Vereinsmitgliedern. Um die 40 Bilder sind es inzwischen jedes Jahr. Fußgruppen und Wagen aus dem ganzen Umfeld der Kreisstadt kommen, dazu die städtischen Vereine. „35 Bilder waren für dieses Jahr angemeldet“, sagt Birgit Dugan vom Vereinsvorstand. Sie kümmert sich um die Organisation des Umzuges. „Es ist schade, aber nicht zu ändern.“ Leicht habe sich der Vorstand es nicht gemacht, sagt Volker Lamprecht. „Im Gegenteil, wir haben uns sehr schwer getan.“ Bei der Abstimmung waren sechs Vorstandsmitglieder für die Absage, fünf wollten den Umzug durchziehen, es gab eine Enthaltung. Die Entscheidung fiel wenige Minuten vor Beginn der Prunksitzung. Gleich in dieser wurden die Gäste im vollen Haus darüber informiert und gebeten, es weiterzusagen. Zeitgleich gingen die ersten Nachrichten in den sozialen Netzwerken hinaus ins Eichsfeld.

Der Verein hat für seine Entscheidung viel Respekt und Zustimmung erhalten. „Sicherheit geht vor“, war am Sonntagnachmittag in der Stadthalle die einhellige Meinung. Statt des Umzuges wurde die Halle schon um 14 Uhr geöffnet, nicht erst um 15.30 Uhr. „Wir haben schon im Vorfeld Bilder von den Wagen gesehen“, erzählt Lamprecht. Flugs wurden alle Wagenbauer gebeten, noch schnell Bilder von den fertigen Gefährten zu schicken, die dann über die Bildschirme in der Stadthalle flimmern sollten.

Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann stellt sich voll hinter die Entscheidung. Auch gerade, weil sie so denkbar knapp war, gelte „safety first“. Zumal man zwei verschiedene Wetter-Apps mit unterschiedlichen Vorhersagen verfolgt habe. „Es war richtig“, sagt Spielmann. „Das Wetter ist einfach zu unsicher.“ Hätte man sich für den Umzug entschieden, hätte er diese Entscheidung auch mit getragen. „Aber es ist besser so.“ Und: Nach den vergangenen Jahren und den Wetterkapriolen am Faschingssonntag müsste man im kommenden Jahr statistisch gesehen bestes Wetter bekommen.

Ronny Vogler vom erweiterten Vorstand war seit Freitag mit der Zentralen Leitstelle des Eichsfeldes in Verbindung. „Eine Entscheidung konnten die Disponenten uns nicht abnehmen“, sagt er. „Aber angekündigte Sturmböen mit Spitzen von bis zu 95 Stundenkilometern? Das hält kein Festwagen aus, zumal wir noch Westrichtung in der Lindenallee und in der Wilhelmstraße haben. Das hätte es noch einmal verstärkt.“ Und bei dem starken Regen dazu und das Pappmaché der Wagen… Vogler winkt ab.

Schade sei es um das Prinzenpaar. Das sei das erste, das keinen Festwagen bekommt. „Aber da überlegen wir uns noch etwas für das nächste Jahr.“ Nachgeholt werden kann der Umzug wahrscheinlich nicht. Der Landesverband der Thüringer Karnevalisten hat nämlich die Weisung herausgegeben, dass Karneval nur innerhalb der Session stattzufinden hat. Also nur vom 11. 11. bis zum Aschermittwoch. Und das strikt.

In Niederorschel, wo für ebenfalls ein Festumzug zum 40. Geburtstag des Carnevalclubs anstand, hat es am Sonntagvormittag eine Krisensitzung gegeben. Man habe sich schweren Herzens dafür entschieden, den Umzug ebenfalls abzusagen. „Die Sicherheit der Teilnehmer geht vor“, teilt der NCC mit. Man bemühe sich, ihn zu gegebener Zeit nachzuholen. In Niederorschel lud man stattdessen ins Sportlerheim ein. Auch in Diedorf und in Weißenborn-Lüderode wurden die geplanten Umzüge noch am Sonntagvormittag abgesagt.