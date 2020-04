Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es wird nicht nur weniger

Mit Blick auf die Fastenzeit in diesem Jahr muss man schon sagen, dass es wirklich eine Zeit des Verzichts war und ist. Denn die meisten Eichsfelder haben sich wirklich eingeschränkt, auch solche, die es vielleicht gar nicht vor hatten. Doch man kann nicht nur davon reden, dass etwas weniger geworden ist, wie Kontakte oder Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Manches, und das macht die Corona-Krise auch deutlich, wird mehr: Solidarität, Hilfsangebote und Kreativität. Nehmen wir nur einmal den Aktions-Tisch, den das Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt ab heute bietet. Da gibt es kostenloses Bastelmaterial für die Osterdeko samt Anleitungen. Und wer doch etwas geben will, kann das tun und sich sicher sein, dass die Spende an Menschen geht, die sich darüber freuen werden. Und weil wir gerade bei Freude sind, die Heiligenstädter, die das Hebebühnenkonzert von Marcel Mainzer gehört haben, hatten sichtlich Spaß. Es gibt sicher noch viele Ideen mehr. Und das passt gut, denn Ostern steht vor der Tür – ein Fest, das auch für Überraschungen bekannt ist. Ich denke es, es werden diesmal besondere Ostertage. Und was die Hilfsangebote betrifft, sollten die genutzt werden – auch, wenn man über den eigenen Schatten springen muss.