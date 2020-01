Beim Schnuppertag im Staatlichen Gymnasium Marie Curie in Worbis wurde ein eigens für die Schule kreiertes Marie-Curie-Brettspiel vorgestellt, das Musiklehrerin Nicole Wenzel mit Schülern des Stammkurses 17/3 konzipiert hatte.

Experimente und Musik: Schnuppertag im Gymnasium „Marie Curie“ in Worbis

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Experimente und Musik: Schnuppertag im Gymnasium „Marie Curie“ in Worbis

Zu einem Schnuppertag hatten am Samstag die Lehrer und Schüler des Staatlichen Gymnasiums Marie Curie in Worbis eingeladen. Aktuelle und zukünftige Schüler nutzten mit ihren Eltern die Gelegenheit, sich einmal in den Fachbereichen und Klassenräumen umzusehen.

Dicht umlagert waren die Experimenttische im Chemieraum. Nils Michel aus der 12. Klasse zeigte, warum sich ein Tennisball auf einer Luftsäule hält. Der Schüler erklärte, dass die aus einem Zylinder ausströmende Luft den Ball umgibt. „Bei dem Versuch handelt es sich um das Geschwindigkeitsprinzip, bei dem die Kräfte der Luft den Ball im Zentrum halten.“ Chemieshow mit Elefantenzahnpasta Gleich nebenan präsentierten Lena Schweineberg und Laetitia Steinmetz das Prinzip eines Bandgenerators. „Ein Bandgenerator ist eine Vorrichtung mit einer Halbkugel aus Metall am oberen Ende, die Ladungen trennt“, informierten die Schülerinnen. Auf die Halbkugel setzten sie eine Puppe. Dass durch die Ladungstrennung Kräfte zwischen der Umwelt und einem Körper wirken, konnten die Besucher daran erkennen, dass sich die Haare der Puppe aufstellten. Im Chemieraum gab es eine Chemieshow. Lara Türmer und Alina Sayin zeigten den Gästen, wie man Elefantenzahnpasta herstellt. Dafür gossen sie Spülmittel und einen Katalysator in einen Standkolben. Durch Hinzugeben von Wasserstoffperoxid stieg eine große Schaumwolke aus dem Kolben nach oben. Schulsprecherin Johanna Fischer füllte Luftballons mit Wasserstoff, die dadurch aufstiegen. Mittels einer Flamme einer langen Wunderkerze brachte sie die Ballons zur Explosion. In der Aula stellte sich der Schulchor „Art of Melody“ unter der Leitung von Musiklehrer Martin Heddergott, vor. „Wir sind zufrieden. Unser Haus ist heute gut besucht. Die Fachbereiche Chemie, Physik, Geografie und Musik sind wieder einmal die Schwerpunkte. Mittlerweile hat unser Schulchor eine gute Qualität. Aber auch im Englischraum wird heute viel geboten“, so Schulleiter Bernd Schüler. „Wir sind mit unserem Sohn Damian hier. Er will im nächsten Jahr unbedingt auf das Gymnasium. Seine Noten sind entsprechend gut. Früher habe ich selbst diese Schule besucht und gute Erfahrungen hier gemacht“, sagte Isabel Mecke. Marie-Curie-Brettspiel wird vorgestellt Im Rahmen eines Vulkanexperiments informierten Schüler des Jahrgangs 11 im Geografieraum darüber, wie ein Vulkan entsteht und wie er ausbricht, und sprachen über den Folgen für die Bevölkerung. „This is Fun“ hieß das Rollenspiel, das die Schüler der 5. Klasse im Englischraum vortrugen. Nachgeahmt wurde ein Zusammenstoß eines Inlineskaters mit einem Fußgänger. „Die Gäste können sich davon überzeugen, dass die Schüler nach einem halben Jahr Englisch im Gymnasium schon eine Menge drauf haben“, so Lehrer Manuel Schnee. Schließlich zeigte Musiklehrerin Nicole Wenzel den interessierten Gästen ein eigens für die Schule kreiertes Marie-Curie-Brettspiel, das sie mit Schülern des Stammkurses 17/3 konzipiert hatte. Beim Glücksrad drehen im Foyer gab es attraktive Preise zu gewinnen. Der Erlös kommt dem Schulförderverein zu Gute.