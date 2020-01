Forstamtsleiter Achim Otto sagt: „Wir brauchen alles an Gottesgaben, was da kommt“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Extremsituation im Stadtwald von Heiligenstadt: Forst steht vor schwierigen Aufgaben

Der Zustand des Heiligenstädter Stadtwaldes und was mit ihm in den nächsten Jahren passieren soll, ist ein Thema, das die Stadträte nicht loslässt. Dienstagabend war es das Hauptthema in der Sitzung des Forst- und Jagdausschusses. Achim Otto, Leiter des Forstamtsbereiches Heiligenstadt, konnte kein gutes Bild nach zwei Jahren extremer Trockenheit und massivem Borkenkäferbefall zeichnen. Bei einer Begehung des rund 2000 Hektar großen Stadtwaldes mit den Revieren Iberg und Mittelberg konnten sich die Stadträte am vorvergangenen Samstag selbst einen Eindruck verschaffen. „Es ist eine Extremsituation“, betonte Achim Otto. Das Problem sei natürlich nicht auf das Eichsfeld begrenzt. Er sprach kurz über die Situation im Freistaat, bei der der Forstamtsbereich Heiligenstadt bei den Verbissschäden durch Wild an Bäumen noch mit am besten wegkomme.

Mehr als 10.000 Festmeter Schadholz im Stadtwald Er nannte für Thüringen klare Fakten: Nur noch 15 Prozent der Bäume seien wirklich gesund. Und auch wenn es in diesen Tagen und Wochen vermehrt regnet, sei der Wasserhaushalt im Boden auf genau demselben schlechten Stand wie im Januar 2019 nach dem ersten Jahr Hitze und Trockenheit. Und keine Baumart sei ohne Schäden davongekommen. Tote Bäume hatten bei der stichprobenartigen Erfassung weiter zugenommen. Buchen hätten herbe Vitalitätsverluste hinnehmen müssen, hier seien es nur nur vier Prozent der Exemplare, die gesund seien. „Bei Eichen haben wir inzwischen 76 Prozent Schädigung.“ Kiefern seien im hiesigen Forstamtsbereich gar flächenweise abgestorben, das Fichtenproblem sei bekannt. „Zwei Borkenkäfer reichen, um eine Fichte oder Kiefer umzubringen“, machte Achim Otto klar. Im Heiligenstädter Stadtwald beliefe sich der Schadholzanteil inzwischen auf über 10.000 Festmeter. Auf 15,7 Hektar gebe es Blößen, nur 2,7 Hektar davon konnten bereits wieder aufgeforstet beziehungsweise mit Setzlingen versehen werden. „Doch die 15,7 Hektar werden sich noch verdoppeln“, befürchtet der Forstamtsleiter. „Wir brauchen alles, was an Gottesgaben da kommt, die ganze Klaviatur.“ Und er kündigte an, dass es bei jeder Blöße Einzelentscheidungen geben müsse, wie weiter vorgegangen werden soll. Genau dieser Waldzustand und das Bangen vor dem nächsten trockenen Sommer macht es nun schwierig, die Forstwirtschaftspläne und vor allem die Forsteinrichtung für die zehnjährige Periode ab 2022 festzulegen. Vom Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha war Dienstag Jürgen Schwerhoff gekommen, um den Ausschussmitgliedern vorzustellen, wie eine Forsteinrichtung vorbereitet wird. Er sprach über die Methoden der Analyse, die Dokumentation, die Inventur, über Waldbiotopkartierung und die Interessen, die berücksichtigt werden sollen, schließlich gehe es ja auch um Bewirtschaftung. Sachkundiger Bürger erhebt Vorwurf in Ausschusssitzung Franz-Josef Strathausen (SPD) mochte beim Thema Bewirtschaftung und Aufwand für den Stadtwald nicht recht mitgehen. Vielmehr verlangte er, tote Fichten zum Beispiel stehen zu lassen, dann würden die toten Bäume wenigstens noch Schatten werfen. Er forderte vom Forst, den Wald einfach in Ruhe zu lassen, auf eine Bewirtschaftung ganz zu verzichten. Das es so nicht ginge, versuchte Achim Otto klar zu machen. Er erklärte Strathausen, dass Holz Kohlendioxid (CO 2 ) binde, aber wenn ein toter Baum umfällt und das Holz zerfällt, dieses CO 2 wieder freigesetzt wird. Nur im verarbeiteten Holz bliebe es gebunden. „Wir müssen das Holz aus dem Wald holen, aufforsten, den Wald verjüngen.“ Die Fassung verlor dann Olaf Schäfer als sachkundiger Bürger. „Wer nur ein bisschen etwas von Wald versteht, kann so etwas nicht fordern“, richtete er seinen Unmut an Franz-Josef Strathausen. Er warf diesem vor, mit seinem Ansinnen den Wald nur noch auf das Monetäre zu reduzieren. „30 Jahre hat der Stadtwald Geld gebracht, jetzt nicht mehr, also kümmern wir uns nicht mehr drum?“ Das Forstamt mache eine sehr gute Arbeit, das wolle man den Experten ja wohl nicht absprechen. Die Stadt habe davon jahrzehntelang profitiert. Auch hatte Strathausen gefordert, auf Harvester zu verzichten. „Wir können nicht mit Pferden hinein“, sagte Schäfer klipp und klar. Was wohl allen klar sei, ist, dass man zukünftig bei den Forstwirtschaftsplänen und bei der neuen Forsteinrichtung vor sehr schweren Aufgaben stehe, die Fachwissen, Fingerspitzengefühl und immer wieder neues Denken erfordere.