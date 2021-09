Fachgruppe Ornithologie lädt nach Reifenstein ein: Zuschauen bei Vogelberingung

Reifenstein. Fachgruppe Ornithologie lädt Sonntag nach Reifenstein ein.

Bei einer wissenschaftlichen Vogelberingung können Interessierte am Sonntag, 26. September, zuschauen. Andreas Goedecke stellt an den Reifensteiner Klärteichen das Projekt vor, das bereits über viele Jahre den Vogelzug durch Fang oder Funde beringter Vögel transparenter macht. Besonders für Familien mit Kindern biete dieser Tag die Möglichkeit, einmal einen Wildvogel in der Hand zu halten, heißt es von der Fachgruppe Ornithologie. Treffpunkt ist ab 7 Uhr an den Reifensteiner Klärteichen. Die Anfahrt ist auf der Homepage der Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld unter dem Link Veranstaltungsplan zu finden.

