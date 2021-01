Familienzentrum Kerbscher Berg sucht Schneemänner

Das Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt freut sich auf Schneemann-Fotos.

Dingelstädt Bis 31. Januar Foto mailen. Prämierung startet am 2. Februar auf der Homepage

Dingelstädt. Das Familienzentrum Kerbscher Berg ist auf der Suche nach Schneemännern. Gesucht wird der schönste, größte, kleinste, dickste, dünnste, krummste oder außergewöhnlichste Schneemann aus dem Eichsfeld und Umgebung.

Einfach ein Foto machen und an die E-Mailadresse familienzentrum@kerbscher-berg.de schicken oder per Post an Familienzentrum Kerbscher Berg, Kefferhäuserstraße 24, 37351 Dingelstädt schicken. Jeder Teilnehmer bekommt ein kleines Dankeschön, heißt es auf der Internetseite des Familienzentrums. Einsendeschluss ist der 31. Januar. Die Prämierung ist ab dem 2. Februar auf der Homepage unter www.kerbscher-berg.de zu finden. sg