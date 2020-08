Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Farbenfrohe Himmel und herrliche Aussichten

Nicht nur in der Freizeit, also beim Urlaub im Garten oder in der Region, entstehen die Bilder, die uns zu unserem diesjährigen Fotowettbewerb erreichen. Die Silhouette der Kirche von Kleinbartloff mit einem fantastischen Sonnenaufgang fotografierte der der 18-jährige Adrian Knieriemen aus Deuna. „Als Zeitungsbote erlebe ich jeden Morgen den Sonnenaufgang. Dieser ist jedes Mal anders. Frühs ist es oft neblig. Es gibt ganz rote Himmel, viele Wolkenbilder, Regen oder es ist einfach nur grau. Diese morgendlichen Spaziergänge tun mir gut, und etwas Besseres als die frische Luft hier auf dem Land gibt es nicht für mich. Daher ist es jeder Morgen wie Urlaub, und es entstehen so ganz nebenbei fantastische Aufnahmen, wenn auch nur Schnappschüsse“, erzählt Adrian Knieriemen. In der Zeit zwischen Schule und Ausbildung wollte er etwas Sinnvolles machen und hat sich für das morgendliche Austragen der Tageszeitung entschieden.

Wenn auch Sie an unserem Wettbewerb teilnehmen möchten, dann senden Sie ihre Bilder in einer Auflösung von einem Megabyte mit Angaben zum Foto und Kontaktdaten per E-Mail an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de oder heiligenstadt@tlz.de.