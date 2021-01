Ferienfahrplan und Umleitung auf mehreren Buslinien im Eichsfeld

Eichsfeld Brückenbaumaßnahme in Wingerode.

Da im Freistaat Thüringen die Winterferien vorverlegt wurden, gilt vom 25. bis zum 29.Januar auf allen Buslinien im Landkreis Eichsfeld wieder der Ferienfahrplan. Das teilen die Eichsfeldwerke am Donnerstag mit.

Laut Mitteilung des Unternehmens treten ab Montag bis auf Weiteres auch geänderte Fahrpläne auf den Linien 1, 4,12, 23, 28, 30 und 38 in Kraft. Grund dafür ist eine Brückenbaumaßnahme in Wingerode.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die genauen Abfahrtszeiten zu informieren. Diese seien an den betreffenden Bushaltestellen ausgehängt, in der Online-Fahrplanauskunft unter www.eichsfeldwerke.de/fahrinfo abrufbar und ab sofort auch in der „EW Businfo“- App erhältlich. Die Eichsfeldwerke weisen darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr Pflicht ist.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Mobilitätszentrale telefonisch unter der Rufnummer 03605/515253.