Feuer in Heiligenstädter Wohnung schnell gelöscht

Wegen einere brennenden Obststiege in einer Kellerwohung wurden in Heiligenstadt 18 Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert.

Heiligenstadt. Diesen Feuerwehreinsatz gab es am Dienstag.

Glimpflich endete ein Brand am Dienstag, 4. Mai, gegen 20.45 Uhr, in Heiligenstadt in einem Mehrfamilienhaus. Als die Rettungskräfte in der Ibergstraße eintrafen, drang starker Rauch aus einer Kellerwohnung, berichtet die Polizei. 18 Bewohner hatten bereits das Haus unverletzt verlassen. Nachdem die Feuerwehrleute die Flammen gelöscht und die Eingänge gelüftet hatten, durften die Bewohner gegen 22 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Offensichtlich war eine Obststiege in der betroffenen Wohnung in Brand geraten. Gegen den 23-jährigen Mieter wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Er hielt sich bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht in seiner Wohnung auf. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

