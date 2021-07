Feuerwehr Breitenworbis spendet gleich doppelt

Sebastian Wilhelm, Sven Bachmann, Lothar Buchardt von der Breitenworbiser Wehr übergeben die Spende in Form eines symbolischen Schecks an Kaplan Guido Funke.

Breitenworbis. Blutspende im Pfarrheim in Breitenworbis wird zur Geldsammelaktion für Hochwassergeschädigte.

Die Pfarrei St. Antonius hatte in der vergangenen Woche zu Spenden für die Hochwassergeschädigten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Deshalb nutzte die Feuerwehr Breitenworbis das Blutspendeangebot des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl (ITM) und spendete gewissermaßen gleich doppelt. „Die Feuerwehr als Ausrichter der Blutspende bekommt eine Verpflegungspauschale für jeden Blutspender vom Institut“, erklärte Feuerwehrkamerad Andreas Hebestreit. „Dieses Mal spendete man ihn für den guten Zweck.“ Auch hatte sich das ITM dazu entschlossen, für jeden Blutspender der Feuerwehr einen Obolus dazu zu geben. Zusätzlich gab es für jeden Blutspender die Möglichkeit, noch einmal zusätzlich mit einer Geldspende zu unterstützen. So kamen insgesamt 740 Euro zusammen, die der Feuerwehrverein auf 1000 Euro aufrundete.

Jetzt überreichten Feuerwehrangehörige einen symbolischen Check an Kaplan Guido Funke. Die Kirchgemeinde hatte im Vorfeld Kontakt zu der Pfarrei St. Peter und Paul in Eschweiler aufgenommen und wird das Geld direkt dorthin überweisen. „Wir bedanken uns bei allen Spendern und auch bei dem Suhler Institut für ihre Unterstützung“, so Andreas Hebestreit.