Feuerwehr Effelder ehrt verdienstvolle Mitglieder

Die Freiwillige Feuerwehr Effelder bedankt sich in jedem Jahr mit einem Ball bei ihren Mitgliedern, Unterstützern und Sponsoren. In diesem Jahr wurde Gunthilde Löffler (Zweite von links) für ihre 50-jährige Mitgliedschaft und Josef Richter (Mitte) für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der Wehr geehrt und ihnen für ihren Einsatz gedankt. Die Ehrung nahm Willibald Nebel (Zweiter von rechts) vom Kreisfeuerwehrverband im Beisein von Effelders Wehrführer Harald Koch (links) und dem Vorsitzenden des Feuerwehrvereins Patrick Aschenbach (rechts) vor. Am 8. Februar sind alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr um 19.30 Uhr zu Jahreshauptversammlung in das Feuerwehrgerätehaus eingeladen.