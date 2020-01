Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr Wahlhausen zieht Bilanz: Einsatzabteilung aufgestockt und neues Fahrzeug

Ingo Zbierski, Ortsbrandmeister von Wahlhausen und Kreisbrandmeister für das westliche Eichsfeld, ist mit dem Jahr 2019 zufrieden. Die Feuerwehr Wahlhausen hat am Wochenende Bilanz gezogen. Ihn freut es, dass es Zuwachs in der Einsatzabteilung gibt. „Die Personalstärke ist mit drei Kameraden, die in Doppelmitgliedschaft nun auch bei uns tätig sind, wieder gestiegen.“ Doppelmitgliedschaft ist nicht ungewöhnlich. Eine gute Partnerschaft unterhält Wahlhausen nicht nur in dieser Hinsicht mit der benachbarten Freiwilligen Feuerwehr im hessischen Bad Sooden-Allendorf. Über 25 Aktive im Alter zwischen 16 und 66 Jahren verfügt somit wieder die Wehr Wahlhausen.

19 Einsätze haben die Kameraden im abgelaufenen Jahr absolviert. Hinzu kamen noch einmal 20 überörtliche Veranstaltungen und Versammlungen. „Die Hauptbereiche unserer Arbeit sind Theorie, Praxis, Einsätze, Wartung und technischer Dienst sowie in Versammlungen“, erklärt Ingo Zbierski. „Somit kommt schon eine beachtliche Jahresleistung zusammen.“ In seiner Bilanz sind es zwischen dem 1. Januar und 30. Dezember 2019 134 Aktivitäten und damit 2383 geleistete Stunden. 27 Mal sei es um theoretische Ausbildung gegangen, 37 Mal um die Praxis. Für Wartung und technischen Dienst standen 31 Termine im Kalender. Hinzu kamen noch Lehrgänge und Fortbildungen. „Zwei Mal in erster Hilfe, einmal als Truppführerin, einmal als Truppführer“, zählt Zbierski auf. Die Liste ist noch länger: 1 Mal Atemschutzgeräteträgerausbildung, zwei Mal Fahrsicherheitstraining, fünf Mal Einweisung in den Digitalfunk. An der Landesfeuerwehrschule ging es dazu noch um das Thema Waldbrand, ein Seminar absolvierte man an der Brandsimulationsanlage. Die Wahlhäuser freuen sich auch über ein neues Fahrzeug. Ein altes hatte 20 Jahre auf dem Buckel und konnte durch ein Mehrzweckfahrzeug ersetzt werden. „Das bringt uns wiederum einen höheren Einsatzwert.“ Ein ganz besonderes Ereignis aber bleibt den Wahlhäusern noch besonders in Erinnerung: Die große länderübergreifende Katastrophenschutzübung am Höheberg mit zahlreichen Wehren, dem Landkreis, dem Forst, dem Deutschen Roten Kreuz, der Bundeswehr und dem Technischen Hilfswerk. Bei dem Waldbrand-Szenario kam erstmals sogar ein Kleinflugzeug zur Lageerkundung zum Einsatz. Bei der Jahreshauptversammlung gab es noch zwei Beförderungen: Wolfgang Pany zum Löschmeister und Kerstin Rheinländer zur Hauptfeuerwehrfrau.