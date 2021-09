Feuerwehreinsatz in Leinefelde - Auto völlig zerkratzt in Bockelnhagen

Leinefelde. Das sind die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

Feuerwehreinsatz in Leinefelde

Freitag gegen 6.55 Uhr legten unbekannte Täter ein Feuer in einem Keller in Leinefelde, in der Händelstraße 15. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zum Keller und löschte das Feuer. Anschließend wurden der Keller und die betroffenen Hauseingänge gelüftet. Gegen 8.35 Uhr konnten die Bewohner ihre Wohnungen wieder verlassen. Eine Evakuierung war nicht erforderlich.

Mercedes in Bockelnhagen zerkratzt

Unbekannte beschädigten am Samstag in der Zeit zwischen 0 und 10 Uhr einen in Bockelnhagen in der Bockelnhagener Straße abgestellten Mercedes. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden die Heckklappe, Fahrertür und ein Holm zerkratzt. Zum Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

