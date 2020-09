Feuerwehren helfen nach Forstunfall

Bernterode. Bei einem Forstunfall leistete am Mittwoch gegen 13.45 Uhr die Feuerwehr Bernterode Hilfe. Im Bernteröder Wald nahe Roderode war ein Waldarbeiter verunfallt, berichtet Feuerwehrmann Franz Bierschenk. Zunächst erkundeten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und sorgten für freie Anfahrtswege. Zusammen mit dem Rettungsdienst sowie den Wehren Kalteneber und Ershausen sei der verletzte Waldarbeiter versorgt für den weiteren Transport in einen Rettungswagen gebracht worden.

Da sich das reguläre Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Bernterode an dem Tag zur Jahresüberprüfung in Heiligenstadt befand, rückten die Einsatzkräfte mit einem ersatzweise in Bernterode stationierten Fahrzeug der Heiligenstädter Wehr aus. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Für die Bernteröder Floriansjünger war es die sechste Hilfeleistung in diesem Jahr.