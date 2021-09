Feuerwehren verhindern Waldbrand in Kreuzebra

Kreuzebra. Bei Kreuzebra ging eine Ballenpresse in Flammen auf. Die Polizei schätzt Schaden auf 10.000 Euro. Wehren verhindern den Waldbrand.

Rund 10.000 Euro Schaden richtete am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein Feuer an einer Ballenpresse auf einem Feld nahe Kreuzebra an. „Dem Fahrer gelang es noch, die Presse von der Zugmaschine abzuhängen, so dass der Sachschaden nur an der Presse entstand“, heißt es von der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Trotzdem mussten mehrere Feuerwehren zur Einsatzstelle zwischen Kreuzebra und Geisleden anrücken. Denn der Brand, der wohl beim Strohballenpressen entstand, griff auf das Stoppelfeld über. Und der starke Wind, so die Feuerwehr Kreuzebra, sorgte dafür, dass sich das Feuer schnell auf einem langen schmalen Streifen ausbreitete und auf ein Waldstück überzugreifen drohte.

Mit vereinten Kräften gelang es den Kameraden der Feuerwehren aus Geisleden, Kreuzebra, Heuthen, Heiligenstadt und Dingelstädt, den Brand recht schnell wieder unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen. Unterstützung gab es zudem vom betroffenen Landwirt, der mit Traktor und Pflug mit zupackte. Zur Absicherung des Einsatzgeschehens war auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug vor Ort.

