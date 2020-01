Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flieg, kleine Drohne

Dass wir unsere Pakete nicht mehr vom Postboten in die Hand gedrückt bekommen, sondern sie einer Drohne abnehmen, ist mittlerweile nicht mehr so weit entfernte Zukunftsmusik. So gibt es zum Beispiel auf Messen bereits Straßenlaternen, die über eine integrierte Ladestation für die fliegenden Boten verfügen. Das spart CO 2 , schont die Straßen, nur verlieren die laufenden Postboten ihre Jobs.

Die kleinen fliegenden Dinger sind aber noch in zahlreicher anderer Weise einsetzbar: Sie können als Entwicklungshelfer eingesetzt werden und Hilfsgüter in Krisengebiete bringen, sie überwachsen bereits Grenzen, dienen Archäologen und Wissenschaftlern, einen besseren Überblick über Untersuchungsgebiete zu bekommen. Und nun fliegt eine davon auch im Eichsfeld über die Wiesen und rettet Rehkitze vor einem grausamen Tod. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig.

Mal sehen, was da noch so auf uns alle zukommt. Bis dahin können wir uns aber auf jeden Fall an schönen Luftaufnahmen unseres Landstriches erfreuen. Das können Drohnen nämlich auch sehr gut.