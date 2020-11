Flugzeugmotor nach 75 Jahren freigelegt

„Es muss ziemlich kurz vor Kriegsende gewesen sein. Vielleicht Ende März 1945“, mutmaßt Ingo Michalewski (CDU), Bürgermeister von Niederorschel, und umrundet das metallene Ungetüm im örtlichen Bauhof. Es ist der Motor eines amerikanischen Jagdbombers vom Typ P-47, genauer gesagt eines Republic P-47 Thunderbolt, das zwischen Hausen, Kleinbartloff und Niederorschel abgestürzt ist – vor 75 Jahren.

Dieses einsitzige Kampfflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Republic Aviation war das schwerste einmotorige Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs. Der Ganzmetall-Mitteldecker war eines der meistgebauten US-Jagdflugzeug dieser Zeit.

Eine Agrargesellschaft hatte sich beim Pflügen eines Feldes am Haderholz einen Reifen aufgeschlitzt. Auf der Suche nach der Ursache stieß man auf ein größeres Metallstück, das sich später als gesamter Motor samt Rotorblätter entpuppen sollte. Mit einer Schaufel kam man vor Ort nicht weiter. Man wollte es am nächstmöglichen Tag mit einem Radlader versuchen. Über das Wochenende hatten sich aber schon andere an den „Ausgrabungsarbeiten“ beteiligt, sodass, als der Bürgermeister zum Ort des Geschehend gerufen wurde, eines der Rotorblätter schon aus der Erde schaute. Auch ersichtlich war zu diesem Zeitpunkt, dass es sich um ein amerikanisches Flugzeug handeln könnte, hatte es ursprünglich nämlich vier Rotorblätter. Diese waren für deutsche und englische Kampfflieger nicht typisch.

Das Typenschild des Motors: Modell R-2800-48: 1715 kW, 2330 PS. Foto: Eckhard Jüngel

Bauhofleiter Alois Müller machte sich mit einem Bagger daran, den Motor freizulegen. Vorsichtig ging man zu Werk, Polizei und Ordnungsamt waren vor Ort, da auch bekannt war, dass sich hinter dem Motor an der Oberseite Maschinengewehre befinden könnten. Der Verdacht bestätigte sich nicht, ebenso der, dass noch andere Munition zu finden sein würde. Schnell war klar: Es handelt sich nicht um ein komplettes Flugzeug, sondern nur den Motor.

Auf den Typ des Flugzeugs kam man nach kurzer Recherche im Internet, denn die schwarzen Rotorblätter mit gelben Spitzen deuteten früh auf eine P-47 hin. Als dann auch noch das Typenschild gefunden wurde, war alles klar. Nur gibt es, so Ingo Michalewski, nichts in den Chroniken des Ortes zu diesem Absturz. Zeitzeugen wurden gesucht. Heinz Hoffmeyer, damals neun Jahre alt und später stellvertretender Bürgermeister von Niederorschel, erinnert sich an den Absturz. Das Wrack habe die ganze Nacht gebrannt und geknattert und man habe den Kindern stets gesagt, sich davon fernzuhalten. Der Pilot sei vor dem Absturz mit dem Fallschirm abgesprungen, festgenommen und in Kriegsgefangenschaft genommen worden.

Der Name des Piloten ist bislang unbekannt

Ein Name ist bisher niemandem bekannt. Nach und nach fehlte immer mehr von dem Wrack. Letztendlich habe man wohl den Motor in ein Loch gezerrt und verbuddelt. „Die Fundstelle war mit Lesesteinen zugepackt. Das passt zusammen“, sagt Alois Müller. Man habe einfach nicht die Technik gehabt, um den schweren Motor zu bergen und abzutransportieren, so Ingo Michalewski.

Der kontaktierte nun gleich Stefan Sander. Der Hobby-Historiker betreibt seit 25 Jahren Recherchen zum Thema Zweiter Weltkrieg und Luftkrieg im Eichsfeld. Er gibt zu, dass der Motor sehr imposant sei. Von diesem speziellen Absturz wisse aber auch er nichts. „Vom Hörensagen habe ich mal was vom Haderholz gehört in diesem Zusammenhang, aber nichts im Detail.“ Auch seine vielen Listen und Aufzeichnungen haben bisher noch nicht zu tage gefördert, wer dort abgestürzt ist und welcher Staffel der Pilot angehörte.

Das wollen nun Ingo Michalewski und Stefan Sander gemeinsam herausfinden. Dazu werden sie bei den US-Amerikanern nachfragen müssen. „In Washington D.C. gibt es Militärarchive, in denen jedes vermisste Flugzeug aufgeführt ist. Wenn wir ein Datum hätten, wäre das aber sehr hilfreich“, sagt Stefan Sander. Aber es bleibt nur die Typenplakette.

Bürgermeister und Hobby-Historiker müssen also nun ihre Hausaufgaben machen, denn der Motor, wenn er einmal richtig gereinigt ist, soll im Heimatmuseum ausgestellt werden. „Auch das gehört zu unserer Geschichte“, sagt Ingo Michalewski. Und auf die Suche nach der Geschichte hinter der Geschichte wird er sich nun begeben.