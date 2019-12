Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fotoshooting mit dem Nikolaus

Mit Regen und Wind herrschte zwar nicht das Wetter, das man sich für ein Nikolausfest wünscht, doch den über 80 Kindern und ihren erwachsenen Begleitern war das egal. Sie alle folgten gern der Einladung von Nency Brodhun und verlebten einen schönen Nachmittag, der gespickt war mit weihnachtlichen Überraschungen. Der Hof und die Bühne des Cafés Ares‘ Ottens verwandelten sich in eine kleine Weihnachtswelt mit Karussell und Ständen, es duftete nach Punsch und Waffeln. Und einer durfte auch nicht fehlen und wurde sehnlich erwartet: der Nikolaus. In Jützenbach kommt Rudolph Brodhun, der den Mann im roten Mantel mimt, jedoch nicht allein. Ihn zur Seite steht die hübsche Weihnachtselfe Victoria. Die Kleinen sagten dann brav Gedichte auf und sangen Lieder, wurden beschenkt und kamen mit dem Nikolaus auch ins Gespräch. Ein Kind bat ihn, Weihnachten doch bitte durch die Tür zu kommen, weil man keinen Schornstein habe, ein anderes wollte wissen, ob er denn ein Mensch sei. Da verging die Zeit wie im Flug, so dass am Ende keine mehr für die Kremserfahrt blieb. Schließlich mussten auch noch viele Fotos mit dem Nikolaus in der Weihnachtsstube gemacht werden. Die kann übrigens weiter als Fotomotiv genutzt werden. Und Nency Brodhun verspricht schon jetzt, dass es am 6. Dezember 2020 wieder ein Nikolausfest gibt.