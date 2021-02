Eine Seniorin erhält eine Impfung gegen das Coronavirus. Für das ländlich geprägte Eichsfeld regten Linke-Grüne-SPD einen kostenlose Zubringerdienst für impfwillige Senioren an.

Fraktion im Eichsfeld regt Gratistransport zur Impfung an

„Die Einwohner über 80 Jahre sollen prioritär eine Schutzimpfung gegen Covid-19 erhalten“, sagt Kreistagsmitglied Michael Hoffmeier (Grüne). „Da der Landkreis Eichsfeld überwiegend ländlich geprägt ist und es für Personen im hohen Alter schwierig bis unmöglich wird, das Impfzentrum Leinefelde zu erreichen, sollte darüber nachgedacht werden, wie der Transport der betagten Bürger hin und zurück nach Hause gewährleistet und organisiert werden könnte“, regt er an. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Der Nahverkehr sei aus Sicht der Fraktion Linke-Grüne-SPD vielfach ungeeignet. „Denn nicht jede Ortschaft ist angebunden. Darüber hinaus ist der Transport per Bus oder Bahn für Senioren oftmals eine unzumutbare Härte und ein gesundheitliches Risiko.“ Es gebe in Deutschland Beispiele, wo die impfwilligen Senioren kostenlos mit dem Taxi befördert werden. „Die Zuständigen im Landkreis sollten eine solche Variante in Erwägung ziehen und alle Möglichkeiten einer Organisation prüfen.“ Diese Bitte habe man auch Landrat Werner Henning (CDU) übersandt.

Zudem müsse der Informationsfluss über Covid-19-Schutzimpfung verbessert werden. „Wir regen an, alle Personen im Alter von über 80 Jahren brieflich anzuschreiben.“