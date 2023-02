Frau aus Volkerode wird im Supermarkt bestohlen

Volkerode. Ein oder mehrere Unbekannte haben eine 62-Jährige Frau in Eschwege ausgeraubt.

Zu einem Diebstahl ist es am Dienstag in der Dünzebacher Straße in Eschwege gekommen. Zwischen 9.35 Uhr und 10.10 Uhr wurde einer 62-Jährigen aus Volkerode im Edeka-Markt das Portmonee aus einer Tragetasche entwendet, vermutlich als sie sich nach vorne über eine Kühltheke beugte, so die Polizei. Den Diebstahl habe sie erst an der Kasse bemerkt. Neben den persönlichen Dokumenten haben sich etwa 300 Euro Bargeld in der Geldbörse befunden.