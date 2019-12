Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Friedenslicht kommt ins Eichsfeld

Pfadfinderinnen und Pfadfinder bringen auch in diesem Jahr wieder das Friedenslicht aus Bethlehem nach Mitteldeutschland. Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, findet die zentrale Aussendungsfeier für Thüringen in einer ökumenischen Andacht im Erfurter Dom mit Bischof Ulrich Neymeyr vom Bistum Erfurt und Pfarrer Michael Göring von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland statt. Mitglieder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und des Verbandes Christlicher Pfadfinder (VCP) Mitteldeutschland haben das Friedenslicht zuvor aus Wien geholt, um unter dem diesjährigen Motto „Mut zum Frieden“ ein Zeichen für den interreligiösen Dialog zu setzen.

In Heiligenstadt wird das Friedenslicht am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr ankommen. Hier werden Pfadfinder und die Heiligenstädter Jugendfeuerwehr das Licht zu den Menschen bringen. Zur Aussendungsfeier am Marktplatz wird es auch ein offenes Weihnachtssingen geben. Besucher, die das Friedenslicht in ihre Gemeinden und Häuser tragen wollen, werden gebeten, Laternen oder geschützte Kerzen mitzubringen. Mit dem Entzünden und Weitergeben wird an die Weihnachtsbotschaft „Et in terra pax – Friede auf Erden“ und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert.