„Frühlingserwachen“ in der Leinefelder Innenstadt

Leinefelde. Eichsfelder können sich auf geöffnete Geschäfte bis 21 Uhr freuen. Leinefelder Händlerchef verspricht einige Überraschungen.

Pünktlich zum Frühlingsanfang wollen die Leinefelder Händler, wie in den zurückliegenden Jahren, Kunden und Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine verlängerte Ladenöffnung in Vorbereitung auf die neue Saison anbieten. Sie laden daher zum „Frühlingserwachen“ ein. Das geht aus einer Mitteilung von Arnold Senft, Vorsitzender des Leinefelder Stadtmarketingvereins, hervor. Am Freitag, dem 24. März, werden dann die Geschäfte der teilnehmenden Händler bis 21 Uhr geöffnet sein.

Sie haben sich bereits auf die neue Saison vorbereitet und stehen den Kunden und Gästen beim Einkauf auch gern mit Rat und Tat zur Seite. Zudem dürfen sich die Besucher in den Geschäften auf kleine Überraschungen und Angebote freuen, führt Arnold Senft weiter aus.

Da ein Bummel gewöhnlich hungrig macht, sei auch für das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt. Leckereien wie Crêpes und Süßigkeiten werden ebenso angeboten wie etwas vom Grill. Es gebe einiges, um den Gästen der Einkaufsmeile den Abend zu versüßen. Und mit dabei sind außerdem die Schüler der Eichsfelder Musikschule in Leinefelde, aber auch Drehorgelmusik soll zur Unterhaltung in der Innenstadt erklingen. Über den Besuch von Einheimischen und Gästen würden sich die Leinefelder Händler an dem Abend freuen.