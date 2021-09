Fürchtebilder in der Helmsdorfer Kirche: Erntedank im Teppichformat

Helmsdorf. Viele Helfer gestalten diesjährige Früchtebilder in der Helmsdorfer Kirche. Darstellungen sind bis 15. Oktober zu bestaunen

Wer dieser Tage die Kirche St. Peter und Paul betritt, dürfte seinen Blick, so schön das Gotteshaus auch ist, erst einmal nicht vom Fußboden abwenden können. Denn dort sind beeindruckende Bilder als Früchteteppich gelegt. „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht …“ lautet das Motto, das Regina Stiefel und ihre kleinen wie großen Mitstreiter gewählt haben. Im Mittelpunkt steht die Bistumspatronin, die heilige Elisabeth.

„Auch heute hat sie uns noch viel zu sagen, ihre Botschaft ist aktuell“, erklärt die Helmsdorferin und verweist auf eine sehr schöne Abbildung der Heiligen in einem der Kirchenfenster, das sie als Brot Verteilende an hungernde Kinder zeigt. „Die Idee, Elisabeth als Motiv zu nehmen, kam mir Ostern, als Pfarrer Haase eine über 100 Jahre alte Staue, die sie darstellt und die uns das Bistum zur Verfügung stellte, im Altarraum feierlich enthüllte“, erzählt Regina Stiefel.

Und dann ging es los. Viel Zeit nahmen schon die Vorbereitungen für den nicht alltäglichen Teppich in Anspruch. Rechtzeitig galt es zum Beispiel, die Früchte zusammenzutragen, wobei Hagebutten, Schlehen und Mehlbeeren die Favoriten sind.

Die Pflanzen werden im Januar gesät und später ins Freie gepflanzt

Derweil Eicheln und Kastanien schon ein Jahr im voraus gesammelt werden müssen, da sie zu Erntedank meist noch nicht erntereif sind. „Auch die kleinen grünen und roten Glockenpaprika nehmen wir gern“, sagt Regina Stiefel und lächelt. Die Pflanzen würden schon im Januar ausgesät, dann pikiert und später ins Freie gepflanzt.

Schon geht es in die nächste Runde: die Planungen. Was wie als Bild gelegt wird, haben Melina Kleißl und Anne-Kathrin Hanuschke von der Schola auf Pappe gezeichnet. Das macht die Ausführung etwas leichter, und man kann besser planen. Großen Wert legen die Gestalter darauf, dass möglichst viele verschiedene Früchte zum Einsatz kommen. Denn: Je größer die Auswahl, uns so mehr Ideen gibt es.

An dem Mandala haben auch Elena, Annelie und Charlotte mitgewirkt. Foto: Eckhard Jüngel

Damit am Ende alles passt, kein Zeitdruck aufkommt und Regina Stiefel samt Mitstreitern gelassen ans Werk gehen können, wird das Projekt frühzeitig in Angriff genommen. „Und gelungen ist es, wenn am Schluss alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden sind“, sagt die Eichsfelderin, die sich diesmal über Verstärkung gefreut hat. Cordula Klaus (Silberhausen) und Eva-Maria Montag (Küllstedt), beide haben ihre Wurzeln in Helmsdorf, mit zugefasst. Für die Helmsdorfer war das eine Bereicherung, denn die Frauen brachten neue Ideen ein. Unterstützer sind also stets willkommen. „Es ist schön, wenn das Projekt Früchteteppich ortsübergreifend weitergeht, dann hat es vielleicht länger Bestand“, meint Regina Stiefel.

Mit von der Partie waren aber auch die Mädchen und Jungen des Kindersingekreises, der seit dem Sommer besteht. Mit ihren Eltern haben sie im Altarraum ein buntes Erntedankmandala gelegt. Den Familien hat das richtig viel Freude gemacht. Bevor Hand angelegt wurde, gab es Tee, Kuchen und als Überraschung selbst gebackene Elisabethrosen.

„Wir als Kirchengemeinde wollen versuchen, mit verschiedenen Aktivitäten auch außerhalb von Gottesdiensten, Familien mit Kindern wieder an die Kirche zu binden. Sie sollen sich mit ihrer Kirche als frohmachende Gemeinschaft identifizieren können“, nennt Regina Stiefel die Intension.

Früchteteppich und Erntedankmandala können bis 15. Oktober täglich, 9 bis 18 Uhr, in der Kirche besichtigt werden.

