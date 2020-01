Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geburtenanstieg im Eichsfeld-Klinikum

Im Eichsfeld-Klinikum wurden 2019 insgesamt 832 Kinder geboren – im Vergleich zum Jahr 2018 ist damit ein Anstieg der Geburten um vier Prozent zu verzeichnen, wird aus dem Krankenhaus berichtet. Die beliebtesten Jungennamen in 2019 waren dabei Jonas, Ben, Emil, Theo und Oskar, bei den Mädchennamen erfreuten sich Emma, Ella, Marie, Ida und Lea großer Beliebtheit.

Erblickten 2018 noch mehr Jungen als Mädchen das Licht der Welt, so wurden im vergangenen Jahr mehr Mädchen geboren: 403 Jungen und 429 Mädchen. Annegret Kiefer, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, freut sich über den stetigen Geburtenanstieg im Eichsfeld-Klinikum – 2018 kamen im Eichsfeld-Klinikum 800 Kinder zur Welt, 2017 wurden 717 Kinder entbunden.

„Das zeigt uns, dass die Eltern mit der medizinischen Versorgung, der Betreuung auf der Station und mit der Arbeit unseres Teams sehr zufrieden sind“, sieht sich Kiefer und ihr Team in dem positiven Trend gestärkt und führt weiter aus: „Wir freuen uns, dass immer mehr Paare dem Eichsfeld Klinikum ihr Vertrauen schenken und sehen uns damit in unserer Philosophie des Gebärens in Sicherheit und Geborgenheit bestätigt.“ Oberste Priorität im Eichsfeld-Klinikum habe die familienorientierte Geburtshilfe, die medizinische Fachkompetenz mit einem hohen Maß an menschlicher Zuwendung, Wahren der Intimität und des persönlichen Freiraums, der Einbeziehung des Vaters und der aktiven Förderung der Mutter-Kind-Bindung verbindet. Um all dies zu gewährleisten, bedarf es nicht nur eines engagierten Teams, sondern auch der partnerschaftlichen Zusammenarbeit aller Berufsgruppen, heißt es in der Mitteilung weiter. An jedem zweiten Donnerstag im Monat informiert das Team unter der Leitung von der Chefärztin und der Oberärztin Daniela Schulz über die familien- und frauenfreundliche Geburt im Eichsfeld- Klinikum und steht für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Anschließend ist die Besichtigung der Entbindungsräume und Wochenstation möglich. Treffpunkt ist an der Information im Haupteingang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Der nächste Informationsabend für werdende Eltern ist für Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr, geplant.

Anfragen und Auskünfte sind unter der Telefonnummer 03606/762260 möglich.