Die Bürgermeister Frank Hix aus Bad Sooden-Allendorf, Wilhelm Gebhard aus Wanfried und Siegfried Dellemann aus Asbach am Gedenkstein zur Grenzöffnung bei Asbach – passend mit Wodka und Whisky.

Asbach. Bürger aus Asbach und Bad Sooden-Allendorf erinnern an den schicksalsträchtigen Tag vor 30 Jahren.

Gedenken an Grenzöffnung mit Whisky und Wodka

Am 20. Januar 1990 öffneten sich die Tore des einst unüberwindbar scheinenden Metallgitterzauns zwischen Bad Sooden-Allendorf und dem kleinen Eichsfelddorf Asbach. Tausende von Menschen waren an diesem historischen Tag in dem kleinen Eichsfelder Dorf. Grund genug für Asbachs Bürgermeister Siegfried Dellemann, diesem historischen Tag zu gedenken.

Dazu lud er auch Bürgermeister Frank Hix aus der Badestadt und weitere Vertreter aus den umliegenden Nachbardörfern ein, die zunächst einen Festgottesdienst feierten, ehe man sich am Gedenkstein zur Grenzöffnung versammelte, der im Januar 2010 aus Anlass „20 Jahre Grenzöffnung“ aufgestellt wurde.

Das kleine Dorf Asbach, das ursprünglich zum heutigen Hessen gehörte, fiel Geheimverhandlungen zwischen Generälen der USA und der Sowjetunion auf dem Rittergut Kalkhof/Wanfried zum Opfer und wurde neben weiteren Dörfern über Nacht zur russischen Besatzungszone erklärt. In Wanfried hatte die US-Armee eine Kommandantur für den Bereich Nord-Ost-Hessen eingerichtet. Hintergrund für die Entscheidung des Gebietsaustausches war der Wunsch der US-Armee nach einer durchgängigen Bahnlinie auf eigenem Territorium, die als Nachschubverbindung von Bremerhaven in Richtung Bayern diente.

Dieser Wunsch konnte nur mit einem entsprechenden Gebietsaustausch erfüllt werden. Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard, der von Asbachs Bürgermeister ebenfalls eingeladen war, hatte wie vor zehn Jahren eine Flasche Whisky und eine Flasche Wodka mit im Gepäck, um damit an den schicksalsträchtigen Beschluss der Siegermächte auf dem Rittergut in Wanfried zu erinnern.

Am 17. September 1945 hatten, so erzählt man es sich, Offiziere beider Länder mit Whisky und Wodka auf die erfolgreichen Verhandlungen zum Gebietsaustausch angestoßen. Deshalb wurde die Bahnlinie häufig auch die Whisky-Wodka-Linie genannt. Angestoßen haben die Anwesenden am Gedenkstein dann ebenfalls und freuten sich über diese kleine Geste der Wiedergutmachung.

Nach dem Umtrunk lud Siegfried Dellemann zu einem Dorfrundgang ein und erläuterte den Teilnehmern die Veränderungen im Dorf in den vergangenen Jahren. Anschließend wurde im Saal bei heißer Suppe, kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen gefeiert und sich an der gewonnenen Freiheit erfreut. Die ehemalige Bürgermeisterin Ursula Lange hatte dazu noch einmal Erinnerungen aus der Wendezeit vorgetragen.