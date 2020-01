Niederorschel. 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz gedachten auch die Eichsfelder in Niederorschel den Opfern der damaligen Nazi-Barbarei.

Gedenkstunde am Mahnmal in Niederorschel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenkstunde am Mahnmal in Niederorschel

In Würdigung des internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, der am Montag begangen wird, fanden sich bereits am Samstag Besucher aus nah und fern für eine Gedenkstunde in Niederorschel zusammen. 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau legten Vertreter der Gemeinde und verschiedener Parteien Kränze und Blumen am Gedenkstein nieder. Pfadfinder flankierten dabei das Mahnmal mit brennenden Fackeln.

Bürgermeister Ingo Michalewski sprach zunächst über die jüdische Dichterin Nelly Sachs, deren zutiefst berührende Lyrik des Schmerzes unter anderem unvorstellbare Qualen beschreibe und den Tod als Flucht davor. In Erinnerung an die bis heute unvorstellbar grausamen Verbrechen der NS-Zeit sagte er, dass diese bereits mit der Ausgrenzung von Menschen und mit gegenseitigem Hass und Missachtung begonnen hätten. „Für die schreckliche Vergangenheit unseres Landes sind die Nachgeborenen nicht verantwortlich, für den Umgang damit aber schon“, gab er zu bedenken. Ähnlich bewegende Worte fand auch Landrat Werner Henning und erinnerte nicht nur an die „von unserem Land initiierten Abgründe menschlichen Verhaltens“. Das Ziel des Gedenkens, so sagte er, sei die individuelle Auseinandersetzung mit aktuellen Geschehnissen und ihrer Verantwortlichkeit vor den immerwährenden Tabuzonen des Menschseins, welche das Grundgesetz mit der unantastbaren Würde des Menschen beschreibe. In diesen Zusammenhang benannte er Hetze, Verrohung der Sprache sowie institutionalisierte Feindseligkeiten als erste Gefahren. Und weiter mahnte er eindringlich an: „Wir alle müssen sprachfähig über die uns bewegenden Gefühle in Bezug auf zu erlebendes Unrecht bleiben. Die Sprache ist unser wichtigstes Instrumentarium, um Gut und Böse voneinander abzugrenzen.“ Auch das in Auschwitz 1944 entstandene und überlieferte Gedicht „Vergesst nur nicht“, vorgetragen von Birgit Richter, stimmte auf berührende Weise nachdenklich. Mit dem ergreifenden hebräischen Lied „Shir lamaalot“ von Yossi Azulay klang die Gedenkstunde besinnlich aus.