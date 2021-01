Geflügelpest: Volieren müssen Planendach haben

Die Volieren, in dem Geflügel auch in Zeiten der Stallpflicht wegen der Geflügelpest an die frische Luft kann, müssen mit einem Planendach versehen sein. Gerhard Müller, Vorsitzender des Kreisverbandes der Eichsfelder Rassekaninchenzüchter, war im Gespräch mit unserer Zeitung davon ausgegangen, dass ein engmaschiges Netz, so wie es in der Geflügelpestverordnung steht, reichen würde. Nach dem Studium der Verfügung, die der Landkreis Eichsfeld erlassen hat, reiche dies aber nicht aus. Der Landkreis habe es in der am Freitag veröffentlichten Verfügung anders geregelt.