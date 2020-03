Geisleden bekommt eine junge Ärztin hinzu

Manuela und Mechthild Beckmann sind in diesen Tagen dabei, Medikamente und wichtige Hilfsmittel in die Schränke ihrer nagelneuen Arztpraxis in Geisleden einzuräumen. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Neueröffnung am neuen Standort.

Diplom-Medizinerin Mechthild Beckmann ist seit fast 30 Jahren Ärztin in Geisleden. „Ende 1990 habe ich hier angefangen“, erzählt sie. Damals war das Haus im Dorf, in das sie einzog, noch Teil der Poliklinik. Als sie im Dezember 1990 ihre kassenärztliche Zulassung bekam, ging es für sie als niedergelassene Ärztin los. Mehrfach sei sie seither innerhalb des knapp 1000 Einwohner zählenden Dorfes umgezogen. Und jetzt wird noch einmal an einem neuen Standort ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Gebäude war früher eine Kaufhalle

Wo bis vor etwa eineinhalb Jahren die Kaufhalle war, am Abzweig von der Hauptstraße in Richtung Heuthen, ist das alte Gebäude nicht wiederzuerkennen. Komplett umgebaut strahlt es in leuchtendem Orange. Ein kleinerer Teil ist in steingrau gehalten. „Da zieht Bäcker Hünermund wieder ein – mit einem kleinen Stehcafé und auch einem kleinen Lebensmittelangebot“, sagt Manuela Beckmann. Das sei gar keine schlechte Verbindung: Arztpraxis, Bäckerei und Café.

Manuela Beckmann ist ebenfalls Ärztin für Allgemeinmedizin, ihrem Namen steht ein Dr. voran. Seit 2011 hat sie ihren Facharzt in der Tasche, war seit 2012 beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Nordhausen-Leinefelde angestellt. „Wir sind aber übereingekommen, die Praxis in der Familie weiterzugeben“, sagt Mechthild Beckmann mit einem Lächeln: nämlich an ihre Tochter Manuela. Sie selbst wolle noch zwei Jahre mitarbeiten. „Ich kann Leitungsaufgaben an Manuela abgeben, und sie kann nach und nach die Patienten kennenlernen.“ Und es mache den Abschied nach 40 Jahren im Dienst der Medizin auch ein bisschen leichter. Sie selbst übernehme auch weiter noch die Kindervorsorgeuntersuchungen. Ansonsten sind die beiden Ärztinnen für alles zuständig, was Hausarzttätigkeiten anbelangt. „Es ist eine typische Landarztpraxis.“

Das Wunschgrundstück passte dann doch nicht

Darum mussten auch neue Räume her. Insgesamt seien die Suche und auch die Übergabe recht schwierig gewesen. Es habe hohe bürokratische Hürden gegeben. Ein Grundstück zum Beispiel, das man sich zunächst ausgesucht hatte, erwies sich als untauglich, da Geisleden in einer strengen Trinkwasserschutzzone liegt. Dann befasste sich die Familie mit der alten Kaufhalle, die zu haben war. „Ganz schön groß“, wiegte die Familie lange Zeit die Köpfe und grübelte. Aber mit großer Hilfe von Bürgermeisterin Marion Frant (CDU) und dem Architekturbüro Brodmann war bald die Lösung gefunden und auch gleichzeitig der Standort für die Bäckerei Hünermund aus Heuthen gesichert.

Evelin Nentwich (vorn), Petra Drews und Heidi Jung (hinten) sind die drei Schwestern, die sich um die Patienten kümmern. Sie arbeiten sich gerade ins neue Computersystem ein. Foto: Silvana Tismer

Das Einzugsgebiet der Patienten umfasst Geisleden, Heuthen, Flinsberg, reicht bis Kreuzebra, Westhausen und Heiligenstadt. Etwas über ein Jahr hat der Umbau nun gedauert, ausschließlich Eichsfelder Firmen hat die Familie beauftragt.

Drei Schwester werden übernommen

Die drei festangestellten Schwestern sind übernommen worden. Petra Drews, Evelin Nentwich und Heidi Jung arbeiten sich gerade in die neue Telefonanlage und die neue Computer-Software ein. Eine weitere Schwester steht auf Abruf bereit. Währenddessen wird in den neuen Praxisräumen noch letzte Hand angelegt.

Am Mittwoch, 1. April, soll es losgehen. Zwei Sprechzimmer sind neu entstanden, dazu drei Funktionsräume, das Wartezimmer, die Anmeldung, drei Sanitärräume und das Büro. Eigentlich war anlässlich der Übergabe an Manuela Beckmann und zur Neueröffnung am nächsten Dienstag, 31. März, ein Tag der offenen Tür geplant gewesen. Das fällt wegen der weltweiten Corona-Krise und den zahlreichen Einschränkungen für das alltägliche Leben in Thüringen und auch im Eichsfeld nun alles flach. „Wir haben uns das auch anders vorgestellt“, sagt Manuela Beckmann. „Aber wir müssen nun das Beste aus der Situation machen.“

Abstandsmarkierungen auf dem Boden

An der Tür hängen bereits zahlreiche Hinweiszettel zum Umgang mit der Pandemie für die Patienten. Eine Klingel wird in diesen Tagen noch installiert. Sogar am Weg zur Praxistür sind schon die Abstände markiert, die die Leute einhalten müssen, wenn ein Besuch in der Praxis nötig wird. „Wir halten uns strikt an die Auflagen. Viel kann man auch telefonisch erledigen“, betont Manuela Beckmann. Auch wenn die Neugier auf die neue Praxis bestimmt groß sei, können die Patienten am Mittwoch auch nicht hineinstürmen. „Es kommt jetzt auf die Vernunft aller an“, nicken die beiden Ärztinnen, die ab Mittwoch wieder für alle Fragen bereitstehen und ihren Beitrag für die Gesundheit der ihnen anvertrauten Menschen leisten.