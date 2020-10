Geldbörse aus Jackentasche genommen: Dreister Dieb bestiehlt Mädchen in Heiligenstadt

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in Heiligenstadt eine 13-Jährige bestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte kurz vor 14.30 Uhr ein Mann dem Mädchen in der Wilhelmstraße im Vorbeigehen die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen.

Anschließend flüchtete der Dieb in einen Drogeriemarkt. Hinzugerufene Polizisten konnten den Mann nicht mehr antreffen. Im Portemonnaie befand sich nur wenig Bargeld. Bilder einer Überwachungskamera sollen nun weitere Hinweise auf den Täter liefern.