Geschichte bewahren

Erinnern Sie sich an die letzte Familienfeier, auf der über die Erlebnisse von vor längerer Zeit geplaudert wurde?

Waren Sie vielleicht erstaunt, als über das Leben vor 80 oder vor 30 Jahren erzählt wurde? Das geht Ihnen nicht alleine so. Immer wieder werde ich bei Feiern in die Tage der Kindheit zurückversetzt.

Und mit Erschrecken fragt man sich: Was ist eigentlich dann, wenn die Großeltern oder Eltern nicht mehr sind?

Ich stelle immer wieder fest, dass man sich eine große Chance vergibt, wenn man die Familiengeschichte nicht in Stein meißelt. Es ist doch schade, wenn man die Geschichte für die nachfolgenden Generationen nicht parat hat. Oder führen Sie ein Familientagebuch? Wir sollten es alle tun, denn auch solche Familienchroniken sind Teil der Geschichte eines Ortes.

Es ist dabei so einfach. Es gibt viele Möglichkeiten, die Geschichte für die Nachwelt zu konservieren.

So kann man ein Bild der Ereignisse einfach zeichnen, indem man die Artikel unserer Zeitung ausschneidet und in ein Fotoalbum klebt. Oder Sie nehmen interessante Bilder, die an ein bedeutendes Ereignis erinnern, und erstellen ein digitales Fotobuch mit ein paar Zeilen Text.

Dies hilft Ihnen auch, wenn Sie von Ihren Enkeln gefragt werden: Wie war es denn damals bei euch?