Geschichten aus längst vergangenen Tagen

Zu zwei Märchenerzähl-Wanderungen laden die Heiligenstädter Tourist-Information, Wanderführer Jürgen Führ und Erzählerin Mechthild Führ Familien und Kindergruppen ein. Die Wanderungen richten sich an Familien und Kinder ab sechs Jahre und dauern inklusive der Pausen etwa zwei Stunden.

Über Mühlenräume zur Regentrude

Die Wanderung am Donnerstag, 13. August, beginnt 10 Uhr am Marktplatz der Kreisstadt. Von dort wandern die Teilnehmer laut Ankündigung zunächst durch den Barockgarten zur Herrnmühle mit einem kleinen Einblick in die Mühlenräume und einem Märchen. Von dort gehe es durch den Kurpark zum Wasserfall und der Regentrude. Hier erfahren die kleinen und großen Zuhörer etwas über die Figur der Regentrude und den Dichter Theodor Storm. Weiter geht die Wanderung zum Märchenpark mit einer kleinen Pause, und zum Abschluss gibt es noch eine Märchenerzählung.

Das Märchen von der Regentrude, 1863 erschienen, ähnelt in manchem, was wir in unserer Zeit erleben. Es beginnt nämlich damit, dass vor langer Zeit eine Dürre herrscht, ein heißer regenloser Sommer. Das Vieh der Bauern verdurstet, die Feldpflanzen verdorren… Storm schrieb das Märchen während seiner Zeit in Heiligenstadt

Flora und Fauna entdecken

Am Marktplatz starten die Teilnehmer der zweiten Wanderung am Donnerstag, 27. August, 10 Uhr, in Richtung Birkenweg und erfahren dort so einiges über Flora und Fauna. Über den Schlängelweg geht es zur Ibergwarte. Dort gibt es Informationen zu den Warten um Heiligenstadt und im Anschluss eine Märchenerzählung. Weiter führt der Weg zum „Neun Brunnen“, ebenfalls mit verschiedenen Informationen und einer kleinen Rast. Über den Birkenweg und das Iberghaus geht es zurück. Auch hier erwartet die Teilnehmer die eine oder andere Geschichte.

Festes Schuhwerk und eine kleine Rucksackverpflegung werden vom Veranstalter empfohlen. Die Teilnahme ist für alle Kinder bis 18 Jahre kostenlos. Erwachsene zahlen fünf Euro, mit gültiger Gästekarte sind drei Euro zu entrichten.

Anmeldungen zu den Märchenwanderungen nimmt die Heiligenstädter Tourist-Information telefonisch unter 03606/677903 entgegen.