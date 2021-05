Gottesdienst von Heiligenstadt in die Welt

Heiligenstadt. In der evangelischen St. Martin-Gemeinde sorgen zwei katholische Christen für die Übertragung der Sonntagsgottesdienste.

„Schön, dass wir heute beisammen sind.“ Die Begrüßungsworte, im Sonntagsgottesdienst von Pfarrer Johannes Möller an seine evangelische St. Martin-Gemeinde gerichtet, haben doppelte Bedeutung. Er wendet sich nicht nur an die in der Kirche unter Einhaltung aller Hygienevorschriften Versammelten. Den Gottesdienst verfolgen andere Christen aus dem Eichsfeld live von zu Hause aus – Menschen evangelischen und katholischen Glaubens. Außerdem kann noch zwei Wochen danach der jeweilige Sonntagsgottesdienst auf dem Videoportal YouTube abgerufen werden, Kanal Sankt Martin Heiligenstadt.

Das wird weit über die Region hinaus genutzt. Pfarrer Möller weiß das auf Grund bei ihm eintreffender Meldungen: aus Baden-Württemberg und Österreich, sogar aus Afrika, Russland oder Thailand. Außerhalb Deutschlands sind es freilich keine großen Gruppen. Aus den unterschiedlichsten Gründen im Ausland lebende Deutsche halten auch auf diese Weise Kontakt zu ihrem Heimatland.

Die Mitteilung vor dem Wochenende 21./22. März 2020, wonach es wegen der Covid-19-Pandemie zunächst nicht mehr möglich war, sich in der Kirche zu treffen, führte zum Ausfall des sonntäglichen Gottesdienstes am 22. März. Doch zum Glück passierte das nur ein einziges Mal. Denn sehr bald schon stand fest: Ab dem kommenden Sonntag werden regelmäßig die Gottesdienste übertragen, per Live-Stream, das heißt als Echtzeitübertragung im Internet, zusammen mit der Möglichkeit, sie später ebenfalls noch zu erleben.

Einen Rekord gab es Weihnachten 2020 mit fast 1100 Aufrufen. Da hatten junge Frauen und Männer das von Johannes Schmidt aus Heiligenstadt und Markus Hoppe aus Rengelrode geschriebene moderne Krippenspiel in Form eines Musicals aufgeführt. Für die technische Umsetzung der Gottesdienste zuständig sind die beiden katholischen Christen und Angehörige der Heiligenstädter St.-Marien-Gemeinde Marko und Johannes Schmidt.

Vater Marko Schmidt, seit Weihnachten 2020 in St. Martin dabei, ist Vorsitzender des in der Kreisstadt ansässigen Vereins der Freunde der Kirchenmusik im Eichsfeld. Sohn Johannes, Vereinsmitglied, absolviert seit seinem Abitur 2020 ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Villa Lampe. Er freute sich 2015/2016 sehr, als er an der Orgel in der St.-Martin-Kirche üben konnte. Später übernahm er sogar den Dienst an der Orgel, als sich die evangelische Kantorin in Elternzeit befand.

Pfarrer Möller verschweigt nicht, wie ungewohnt es für ihn anfangs war, an Sonntagen ohne öffentliche Gottesdienste sich auf neue Art und Weise, ohne direkten Kontakt, an die Menschen zu wenden, die Gottes Wort hören wollten. Wochentags lädt er auf der Homepage seiner Gemeinde www.st-martin-heiligenstadt.de zu Andachten ein. Im Gottesdienst am 2. Mai, dem Sonntag Kantate, gewidmet dem Gesang zum Lob Gottes, musizierten Thomas Möller (Gitarre) und Johannes Schmidt (Keyboard), den Gesangspart hatte Markus Hoppe übernommen. Seit seiner Konfirmation ist der Abiturient aktiv bei der Gestaltung der Gottesdienste dabei, übernimmt beispielsweise Lesungen. Mitsingen ist leider nicht erlaubt, aber Mitklatschen steht nichts im Weg.

Menschen, die zu Hause allein ein Kirchenlied anstimmen, so hört die Gemeinde von ihrem Pfarrer, müssen keine perfekte Darbietung bringen, wenn sie mit dem Herzen dabei sind. Pfarrer Möller spricht von Christen, die angesichts der aktuellen Situation klagen, Gott habe sich von uns abgewandt. „Er schaut nicht weg, er sieht unser Leid“, lauten seine tröstenden Worte. Zum Abschluss wendet er sich an die zum Gottesdienst Gekommenen und ebenso an die Menschen zu Hause an den Bildschirmen: „Ich hoffe, Sie alle wurden heute in ihrem Glauben gestärkt.“